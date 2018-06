Portugal: Touristen wohl beim Selfie-Knipsen in Tod gestürzt

Lissabon. Zwei Touristen aus Australien sind allem Anschein nach beim Fotografieren in Portugal in den Tod gestürzt. Das Unglück geschah in der Nacht zum Dienstag am Pescadores-Strand in Ericeira rund 40 Kilometer nordwestlich von Lissabon.

Die 30 Jahre alte Frau und der 40 Jahre alte Mann seien von einer gut 30 Meter hohen Mauer in die Tiefe auf den Strand gestürzt und wohl auf der Stelle tot gewesen, teilten die Rettungskräfte mit.

Helfer: Auf der Mauer lag ein Handy

Oben auf der Mauer haben die Helfer ein Handy gefunden, heißt es.

Foto: Ãlvaro Isidoro / imago/GlobalImagens

„Da wir auf der Mauer ein Handy gefunden haben, deutet alles darauf hin, dass die Opfer ein Selfie machen wollten. Das Gerät ist ihnen wohl aus der Hand gefallen, als sie sich gestreckt haben. Um es zu erreichen, sind sie in die Tiefe gestürzt“, wurde der Chef der Hafenmeisterei, Rui Pereira da Terra, von der Zeitung „Público“ und anderen Medien zitiert.

Die Leichen wurden den Angaben zufolge von einem Angestellten der Müllabfuhr gefunden, der am frühen Dienstagmorgen den Strand säuberte. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, um die genauen Umstände zu untersuchen. Die Möglichkeit eines Verbrechens sei inzwischen aber ausgeschlossen worden, hieß es. (dpa)