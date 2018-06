Täter nach tödlichem Messerangriff in Viersen auf der Flucht

In Viersen hat es am Montag einen tödlichen Messerangriff auf eine junge Frau gegeben. Der Täter befindet sich noch auf der Flucht.

Viersen. Eine junge Frau ist am Montag an den Folgen eines Messerangriffs gestorben. Sie war in einem Park in Viersen in Nordrhein-Westfalen angegriffen und schwer verletzt worden. Rettungskräfte konnten sie in ein Krankenhaus bringen, wo sie jedoch kurz darauf starb.

Der Angreifer konnte vom Tatort, dem Casinogarten in Viersen, flüchten. Die Polizei fahndet deshalb mit einem Großaufgebot nach dem Mann.

Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet, soll der Täter 1,70 Meter groß sein und schwarze, glänzende Haare haben. Dies teilte ein Polizeisprecher der "WAZ" mit. Außerdem trägt er schwarze Kleidung sowie dunkle Schuhe. (dpa/ac)