Campino hat einen Hörsturz: Tote Hosen sagen Konzerte ab

Berlin. Wegen des Hörsturzes von Sänger Campino haben die Toten Hosen auch ihren Auftritt bei Österreichs größtem Rockfestival Nova Rock absagen müssen. „Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte mich selbst sehr auf diese Abende gefreut“, schrieb Campino am Dienstag auf der Facebook-Seite der Band.

Das Festival in Nickelsdorf an der österreichisch-ungarischen Grenze dauert vom 14. bis 17. Juni. Es zog 2017 mehr als 200 000 Musikfans an. Ebenfalls abgesagt wurde ein Konzert der Toten Hosen in Bremen am 16. Juni. Es wurde auf den 4. August verschoben.

Zuvor hatte die Band bereits zwei Konzerte in Berlin und München absagen müssen. Auch für das ausgefallene zweite Konzert in der Berliner Waldbühne gibt es nun einen zweiten Anlauf: Es soll am 29. August nachgeholt werden.

Campino ist „guten Mutes“

„Trotz der Umstände bin ich guten Mutes, bald wieder an den Start gehen zu können, denn ich bin in besten Händen und werde intensiv betreut. Kleine Fortschritte sind auch schon zu verzeichnen“, so Campino weiter. Die Ärzte hätten ihm dringend geraten, Lärm- und Stresssituationen zu vermeiden.

Von einem Hörsturz sprechen Ärzte, wenn beim Patienten plötzlich auf einer Seite Hörprobleme bis zum kompletten Verlust des Gehörs auftreten, und zwar ohne offensichtliche Ursache. Laut Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte haben Betroffene typischerweise ein dumpfes Gefühl im Ohr, das oft mit „Watte im Ohr“ verglichen werde. Dazu könnten Ohrgeräusche und Schwindelgefühle auftreten. (moi/dpa)