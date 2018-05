Wetter-Phänomen: Tornados in Viersen und Süddeutschland gesichtet

In vielen Teilen Deutschlands hat es am Mittwoch starke Gewitter gegeben. Im Westen und Süden des Landes waren sogar Tornados zu sehen.

Viersen. Ein Tornado hat am Mittwoch den Westen Deutschlands getroffen. Im Kreis Viersen berichteten Augenzeugen über die Windhose und starke Hagelfälle. In sozialen Netzwerken wurden außergewöhnliche Bilder des Unwetters geteilt.

Eines der eindrucksvollsten Videos stammt aus Dülken, einem Stadtteil von Viersen. Der Facebook-Nutzer Fabian Hallenga postete ein Video (siehe oben), dass die Windhose aus einiger Entfernung zeigt. Das Video wurde tausendfach geteilt.

Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet, wurden im Kreis Viersen mindestens 50 Häuser durch den Hagel beschädigt. Eine Person sei bei dem Unwetter schwer verletzt worden, als ein Baum auf ein Autodach stürzte. Keller wurden überflutet. In Nettetal sei ein Feuerwehrmann im Einsatz durch einen Stromschlag verletzt worden. Die Feuerwehr sei mit allen Kräften im Einsatz, wie ein Sprecher der "WAZ" sagte.

Deutscher Wetterdienst bestätigt Tornado

Gegen 18 Uhr sei der Wirbelsturm über die Ortschaften Viersen-Boisheim, Nettetal-Schaag, Schwalmtal-Dilkrath, Schwalmtal und teilweise über Niederkrüchten gezogen, berichtete die Kreisverwaltung auf ihrer Facebookseite am Mittwochabend. "In Viersen-Boisheim sind Häuser so stark beschädigt, dass sie vorübergehend unbewohnbar sind", teilte der Kreis mit. Die Bahnlinie Mönchengladach-Venlo musste laut Polizei gesperrt werden. Auch mehrere Straßen blieben zunächst gesperrt, weil umgeknickte Bäume den Weg blockierten. Das Unwetter hat sich nach ersten Polizeiangaben innerhalb von etwa 10 bis 15 Minuten abgespielt.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Abend eine Unwetterwarnung der Stufe 3 für Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Der DWD rechnete mit Niederschlägen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter. Gegenüber "RP Online" bestätigte ein Mitarbeiter des DWD auch, dass es sich bei der Windhose im Kreis Viersen offiziell um einen Tornado gehandelt habe.

In Backnang wurde ein Wirbel gesichtet

"Ein sehr eindrucksvoller Tornado zog über den Landkreis Viersen im Westen von NRW hinweg, er richtete hier einige Schäden an", teilte der Wetterunternehmer Jörg Kachelmann auf seiner Internetseite mit. In Deutschland seien in diesem Jahr bisher mindestens sechs Tornados beobachtet worden, schreibt Kachelmann weiter.

Doch nicht nur im Westen Deutschlands wurden starke Gewitter gemeldet. Auch im Süden des Landes berichteten Augenzeugen in sozialen Netzwerken von Hagel und Wirbelstürmen. Ein Video auf Facebook lässt den Schluss zu, dass es auch in Backnang nahe Stuttgart einen Tornado gegeben haben könnte. Die Windhose sei laut Augenzeugen am frühen Nachmittag zu sehen gewesen. Ob dieser Sturm allerdings auch als Tornado eingestuft werden kann, blieb zunächst unklar. (ac/dpa)