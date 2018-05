Setzte DSDS-Kandidat Diego vor Messerangriff auf Vater Medikamente ab?

Kandidat Diego sorgte bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bereits mit seinem ersten Auftritt für Aufsehen. Damals behauptete er, der Sohn des verstorbenen Rappers Tupac zu sein. Kurz darauf kam heraus, dass Diego unter einer durch Drogen ausgelösten Psychose leidet.

Zuletzt geriet Diego allerdings nicht wegen seiner DSDS-Teilnahme, sondern wegen einer schrecklichen Tat in die Schlagzeilen. Er soll seinen Vater niedergestochen haben. Anschließend ordnete die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des 20-Jährigen in einem Wohnheim der Graf Recke Stiftung an, einer psychiatrischen Einrichtung in Düsseldorf.