Kemerowo: Mindestens 37 Tote nach Brand in sibirischem Einkaufszentrum

Das Feuer im Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo forderte mehrere Menschenleben.

Ein verheerender Brand in einem Einkaufszentrum in Sibirien hat vielen Menschen das Leben gekostet. Dutzende werden noch vermisst.

Feuer Mindestens 37 Tote nach Brand in sibirischem Einkaufszentrum

Kemerowo. Mehrere Menschen sind bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo gestorben, darunter auch mindestens ein Kind, teilten Ermittler am Sonntag der Agentur Tass zufolge mit.

Der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen, mindestens 43 wurden verletzt. Laut Medienberichten werden noch mehr als 60 Menschen vermisst. Unter den Verletzten und Vermissten sollen Dutzende Minderjährige sein.

Der Brand sei im vierten Stock des Gebäudes im Stadtzentrum ausgebrochen. Medienberichten zufolge hielten sich die Kinder zu dem Zeitpunkt in einem Kinosaal auf. Zahlreiche Menschen sollen aus einem Fenster gesprungen sein. Auf Twitter kursierten Videos von panischen Menschen, die sich mit Sprüngen aus dem Zentrum retten wollten.

Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. (dpa/ba)