Der Winter ist noch lange nicht vorbei. In Berlin wird es wieder richtig kalt. Aber was hilft gegen das Frieren? Wir geben Tipps.

Berlin. In Deutschland wird es zum Wochenende hin wieder mächtig kalt . Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten Frost und bis zu minus 20 Grad in den Nächten. Aber auch tagsüber herrschen meist Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Sich bei Dauerfrost ausschließlich in der warmen Wohnung aufzuhalten, ist wohl keine Option. Aber was hilft gegen das Bibbern?

In unserem Video zeigen wir vier Tipps gegen das Frieren. (jei)