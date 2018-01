Fatih Akins NSU-Drama „Aus dem Nichts“ holt Golden Globe

Los Angeles. Das deutsche NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse am Sonntagabend bei der 75. Golden-Globe-Gala in Beverly Hills bekannt. "Aus dem Nichts" mit Hauptdarstellerin Diane Kruger ist in diesem Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat.

Akin dankte auf der Bühne unter anderem seiner Hauptdarstellerin. "Das ist deine, das ist unsere", sagte er zu Kruger, mit der Trophäe in der Hand.

Krimi räumt mächtig ab

Der Independent-Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" unter der Regie des Iren Martin McDonagh gewann den Golden Globe als bestes Filmdrama. Der Kriminalfilm holte drei weitere Trophäen, unter anderem für Hauptdarstellerin Frances McDormand. Unter der Regie des Iren Martin McDonagh spielt sie eine kämpferische Mutter, die nach der Ermordung ihrer Tochter gegen die inkompetente Polizei vorgeht.

Film um Anschlag in Hamburg

Bei der Globe-Verleihung konkurrierte Akins Thriller unter anderem mit dem Gewinner des Europäischen Filmpreises, der schwedischen Satire "The Square" von Ruben Östlund. Weitere Nominierungen in der Sparte waren der kambodschanische Film "First They Killed My Father" von Angelina Jolie, "Fantastic Woman" aus Chile und "Loveless" aus Russland.

„Aus dem Nichts“ ist der neueste Film des Hamburger Regisseurs Fatih Akin. Das Drama mit Diane Kruger in der Hauptrolle beginnt mit einer Knasthochzeit: Katja (Diane Kruger) heiratet ihren Freund Nuri, der wegen Drogendelikte einsitzt. Wir zeigen weitere Bilder des Thrillers. Foto: bombero international / Warner Bros.

Einige Jahre später: Das Paar lebt mit dem gemeinsamen Sohn Rocco (Rafael Santana) auf St. Pauli in Hamburg. Doch das Familienglück zerbricht auf brutale Weise. Foto: bombero international / Warner Bros.

Auf das Übersetzungsbüro des kurdisch-stämmigen Nuri wird ein Nagelbombenanschlag verübt. Nuri und Rocco kommen dabei ums Leben. Foto: Warner Bros.

Aus dem Nichts zerbricht Katjas Leben. Foto: Pathé Distribution / Warner Bros.

Die Polizei fasst zwei Verdächtige: Ein junges Neo-Nazi-Paar. Foto: bombero international / Warner Bros.



Die verzweifelte Ehefrau betäubt ihren Schmerz mit Drogen. Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.

Vor Gericht: Freund und Anwalt Danilo (Denis Moschitto) ist an Katjas Seite. Sie versuchen die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Schon bald werden Parallelen zu den Morden des rechtsextremen NSU-Trios deutlich. Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.

Katja trifft vor dem Gerichtsgebäude auf den Vater (Ulrich Tukur) des mutmaßlichen Täters. Er hatte in der Garage seines Sohnes die nötigen Utensilien für eine Nagelbombe entdeckt und das der Polizei gemeldet. Foto: bombero international / Warner Bros.

Wut, Unverständnis und Trauer werden in der Kneipe heruntergespült. Reichen die Beweise aus? Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.

Katja will Gerechtigkeit – für sie gibt es keine Alternative. Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.



Wie weit wird sie gehen? Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.

Diane Kruger drehte zum ersten mal in ihrer Karriere in deutscher Sprache. Dafür bekam sie bereits den Darstellerpreis der Filmfestspiele im französischen Cannes. Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.

Akins Thriller erzählt von einem Anschlag in Hamburg, bei dem ein Kurde und dessen Sohn ums Leben kommen. Für ihre Rolle als verzweifelte Ehefrau, die die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen will, hatte Kruger im vorigen Jahr den Darstellerpreis der Filmfestspiele von Cannes gewonnen.

Erster deutscher Sieg seit 2010

Es war die erste Golden-Globe-Nominierung für den 44-jährigen Akin, Sohn türkischer Einwanderer. Vor einem Jahr war "Toni Erdmann" im Rennen um die Goldene Weltkugel, die Tragikomödie von Maren Ade ging bei der Verleihung in Beverly Hills aber leer aus.

Der letzte Film vor "Aus dem Nichts", der den Auslands-Globe nach Deutschland holte, war 2010 das Schwarz-Weiß-Drama "Das weiße Band" von Regisseur Michael Haneke.

Regie-Preis für "Das Flüstern des Wassers"

Der Mexikaner Guillermo del Toro hat für das Fantasymärchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" den Golden Globe als bester Regisseur gewonnen. Der 53-Jährige war auch für das beste Drehbuch nominiert, ging bei der 75. Golden-Globe-Gala in der Nacht zum Montag in dieser Sparte aber leer aus.

Die Tragikomödie "Lady Bird" von Regisseurin Greta Gerwig gewann den Golden Globe als beste Filmkomödie.

Gary Oldmann bester Darsteller

Der britische Schauspieler Gary Oldman (59) kann sich über die erste Golden-Globe-Trophäe seiner Laufbahn freuen. In der Nacht zum Monat wurde er in Beverly Hills zum besten Hauptdarsteller in einem Drama gekürt. In "Churchill - Die dunkelste Stunde" verwandelt er sich in den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill.

Schwarze Kleider auf der Bühne

Schwarze Kleider und viele Seitenhiebe: Hollywood hat bei der Golden-Globe-Verleihung Stellung zu aktuellen politischen Debatten bezogen. "Guten Abend, Ladies und verbleibende Gentleman", leitete Moderator Seth Meyers in die Show aus Los Angeles ein. Angesichts der vielen Enthüllungen über sexuellen Missbrauch sagte Meyers zu den männlichen Nominierten: "Das hier ist das erste Mal in drei Monaten, dass ihr keine Angst haben müsst, euren Namen zu hören."

Oprah Winfrey bei ihrer Dankesrede.

Foto: HANDOUT / REUTERS

Mit einer kämpferischen Rede zu Frauen- und Bürgerrechten bedankte sich US-Entertainerin Oprah Winfrey für einen Preis für ihr Lebenswerk bedankt. "Zu lang wurden Frauen nicht angehört oder ihnen wurde nicht geglaubt, wenn sie den Mut hatten, gegen die Macht von Männern aufzubegehren. Aber deren Tage sind gezählt!", rief Winfrey den Stars zu, die die Entertainerin mit stehendem Applaus feierten.

Bei der Ankündigung der Vorsitzenden der Hollywood Foreign Press Association, Meher Tatna, sagte Meyers: "Hier ist jemand, der Präsident ist und wirklich ein ausgeglichenes Genie." US-Präsident Donald Trump hatte genau das für sich in einem Tweet in Anspruch genommen. Nahezu alle Anwesenden bei der Verleihung trugen schwarze Kleider und Anzüge, um auf fehlende Gleichberechtigung von Frauen und Minderheiten hinzuweisen. (dpa)