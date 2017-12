Mann wird von zwei S-Bahnen überfahren und überlebt

München. Gleich von zwei S-Bahnen ist ein 24 Jahre alter Mann in München überfahren worden. Er überlebte trotz seiner äußerst schweren Verletzungen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war der alkoholisierte Mann am vergangenen Samstagmorgen am S-Bahnhof Hackerbrücke in das Gleisbett gefallen.

Zwei in Richtung Flughafen fahrende S-Bahnen überrollten ihn und trennten ihm dabei mehrere Gliedmaßen ab. Zwei Reisende entdeckten schließlich den Schwerverletzten, der noch ansprechbar war. Er wurde in stabilem Zustand in eine Klinik transportiert. (dpa)