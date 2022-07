1. FC Union: Alle für alles

Endlich ist sie da, die Urlaubszeit. Und mit ihr endlich auch die Zeit, sich den wirklich wichtigen Dingen zu widmen. Erst recht, wenn man das Flachland der Hauptstadt (sorry, ihr Arkenberge in Pankow und du Teufelsberg in Grunewald) mit den malerischen Alpen in Österreich tauscht. Noch dazu in sonnendurchfluteter Atmosphäre. Hier weicht der Sportjournalist schnell dem Hobbyphilosophen.

Ich komme jedenfalls am Fuße des Großvenedigers – welch poetischer Name für einen Berg, oder? – nicht umhin, an den berühmten Flügelschlag des Schmetterlings zu denken, der den Lauf der gesamten Welt für immer zu verändern vermag. Keine Sorge, dies wird hier keine epische Abhandlung darüber, wie kleinste Kleinigkeiten das Leben besser machen können. Eine kleine Kolumne reicht dafür völlig aus.

Man selbst muss im Grunde genommen gar nichts dafür tun, um zu erkennen, wie doch alles miteinander zusammenhängt. In einem Flugzeug sitzen und auf den Abflug warten reicht, während das Bodenpersonal sämtliche Gepäckstücke wieder entlädt, um die Koffer auszusortieren, deren Besitzer es auf mirakulöse Weise nicht zum Einstieg in die Maschine geschafft haben. Ob vielleicht das Nadelöhr Sicherheitskontrolle dafür verantwortlich gewesen ist? Oder am Ende doch die Passagiere selbst, weil sie sich lemminghaft an die längste Schlange stellen, anstatt den kürzesten Weg zu nutzen?

Alles hängt mit allem zusammen. Irgendwie. Und so wie Flughäfen im Grunde genommen eine Stadt für sich sind, so sind auch Vereine oftmals eine als große Familie titulierte Gemeinschaft für sich. Die ersten Tage im Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger – wer denkt sich bloß solch malerische Namen aus? – haben dem 1. FC Union ausgereicht, um dieses Bild zu verfestigen. Nicht nur in jenen Momenten, in denen Trainer Urs Fischer seine Spieler mit dem unverwechselbaren „Kommt Jungs, trinkt was“ zu einer Erfrischung während der Übungseinheiten auffordert – und die schon jetzt mitgereisten rund 100 Fans auf der kleinen Tribüne des Trainingsplatzes eifrig zurückprosten.

Der Begriff Familie wird bei Vereinen gern mal überstrapaziert. Weil er in jeder Aussage propagiert wird, ohne jedoch den Kerngedanken in wirklich jeder Situation auch zu leben. Es gibt einen Grund, warum neue Spieler sich vom ersten Tag an zurechtfinden bei den Köpenickern. Warum jemand wie Jordan Siebatcheu, der Königstransfer für die bevorstehende Saison, nur wenige Tage nach seinem Wechsel von den Young Boys Bern wissen lässt: „Es wirkt so, als ob wir uns schon kennen würden. Das hilft mir.“ Ein Satz, der übrigens auch von Unions neuem niederländischen Innenverteidiger Danilho Doekhi hätte kommen können. Oder vom neuen Torwart Lennart Grill. Oder, oder, oder…

Und wer den Tross der Berliner auf den beiden Trainingsplätzen in Sichtweise des Mannschaftshotels erlebt, wird darin bestätigt, dass man bei Union gewillt ist, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Dass Mitarbeiter der Medienabteilung mit anpacken, wenn es darum geht, Hütchen oder Hürden nach ihrem Gebrauch wieder im Schuppen zu verstauen, ist sicher keine Selbstverständlichkeit.

An anderer Stelle musste ich dann doch schon zweimal hinschauen, um mich zu vergewissern, dass ich keinem Trugbild aufgesessen bin. Denn es war tatsächlich Urs Fischer, der Chefcoach selbst, der sich auch nach Trainingsschluss erneut in einer tragenden Rolle bei Union präsentierte.

Das Tor, das der Schweizer mit seinem Trainerteam da vom Feld trug, fand jedenfalls unbeschadet seine endgültige Parkposition. Ich stelle mir gerade vor, Trainerkoryphäen wie José Mourinho oder Pep Guardiola würden sich an Aufräumarbeiten nach einer Übungseinheit derart eifrig beteiligen. Bei Union scheint es so, als seien im entscheidenden Moment alle für alles da. Kein schlechtes Erfolgsrezept, wie ich finde.

Apropos Parkposition: Ich würde ja schon einiges dafür geben, wenn in Flugzeugen der Ausstieg mal nicht in überflüssigem Getümmel, sondern geordnet enden würde. Mitreisende, die einen dringenden Anschlussflug zu erreichen haben, werden sehr dankbar sein. Genug hobbyphilosophiert. Bin ja schließlich Sportjournalist.

