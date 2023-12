Berlin. Wie Union vom Paradebeispiel für die Bundesliga zu einem normalen Team mit Abstiegssorgen implodiert. Und was alles besser werden muss.

Für das gute Gefühl, mit dem man bei Union Berlin in die Winterpause geht, haben die Profis des Berliner Fußball-Bundesligisten also gesorgt. Von den Rängen der Alten Försterei gab es zum Abschluss des Fußball-Jahres sogar fast schon trotzige „Union ist wieder da“-Rufe. Das mag mit Blick auf den letzten Eindruck (und dem zweiten Heimsieg in Folge) sicher richtig sein.