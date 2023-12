Berlin. Union will seine Minimalchance gegen Real Madrid nutzen, um noch in Europa überwintern zu können. Dafür braucht es eine Eigenschaft.

Es ist das größte Heimspiel für Union Berlin, obwohl es nicht in der heimischen Alten Försterei, sondern im Olympiastadion stattfindet. Besser gesagt: Nicht zuletzt wegen der erwarteten 70.000 Zuschauer ist das letzte Spiel in der Champions League in dieser Saison und wohl auch für längere Zeit kaum zu überbieten. Spätestens beim Namen des Gegners wird die Dimension deutlich, die auf die Köpenicker am Dienstagabend (21 Uhr, DAZN) wartet: Real Madrid.