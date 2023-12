Berlin. Erstmals kann Trainer Nenad Bjelica Union in einer kompletten Woche von seiner Spielidee überzeugen. Baustellen gibt es genug.

Es ist eine Woche, die so ganz nach dem Geschmack von Nenad Bjelica sein dürfte. Erstmals hat der neue Trainer von Union Berlin seine Mannschaft für eine komplette Vorbereitungswoche auf dem Trainingsplatz, um ihr seine Spielphilosophie nicht nur näherzubringen, sondern auch für die Partie in der Fußball-Bundesliga am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) gegen Borussia Mönchengladbach in der Alten Försterei.