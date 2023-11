Braga. Der Auftritt von Union in Braga hat Trainer Bjelica gezeigt, wie schwer der Klassenerhalt in der Bundesliga wirklich werden wird.

Da stand Rani Khedira also und sollte eine Antwort auf die einfache Frage geben, was derzeit mit Union Berlin los sei. Trotz einer gut einstündigen Überzahl im Champions-League-Spiel beim SC Braga gelang es den Köpenickern nicht, daraus Kapital zu schlagen. Im Gegenteil, Union konnte am Ende sogar froh sein, dieses 1:1 in der Königsklasse irgendwie nach Hause gebracht zu haben.