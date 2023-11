Braga. Union offenbart beim Unentschieden in Braga ein Alarmsignal, das einen Klassenerhalt unmöglich macht, meint Michael Färber.

Union Berlin spielt 1:1 beim SC Braga. Ein Unentschieden, also kein Spiel, das verloren ging. In der angespannten sportlichen Situation, in der sich der Berliner Fußball-Bundesligist befindet, ein weiterer kleiner Hoffnungsschimmer. Auch wenn es im 16. Spiel in Folge wettbewerbsübergreifend keinen Sieg gegeben hat – drei Remis in den vergangenen vier Pflichtspielen, zwei davon auswärts in der Champions League, das könnte Mut machen.