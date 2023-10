Union Berlin scheitert in der zweiten Runde des DFB-Pokals

Union kassiert in Stuttgart die elfte Niederlage in Folge – trotz diverser Veränderungen von Trainer Fischer.

0:1 in Stuttgart

0:1 in Stuttgart Union scheitert in der zweiten Runde des DFB-Pokals

Stuttgart. Union Berlin ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verlor am Dienstagabend mit 0:1 (0:1) beim VfB Stuttgart und kassierte damit wettbewerbsübergreifend die elfte Niederlage in Folge.

Frische in der Startelf hatte Fischer angekündigt und im Tor Alexander Schwolow statt Frederik Rönnow aufgestellt. Weil sch Schwolow beim Aufwärmen aber verletzte, stand Rönnow doch beim Anpfiff auf dem Rasen. Außerdem rotierten Jerome Roussillon, Alex Kral, Aissa Laidouni, Kevin Volland und Benedict Hollerbach in die Anfangsformation (für Robin Gosens, Leonardo Bonucci, Rani Khedira, Janik Haberer und Brenden Aaronson). Offensiv und mit Viererabwehrkette wollte der Schweizer sein Team in den von ihm geforderten Pokalfight schicken.

Union lieferte den Fight und kämpfte – mit sich selbst und den eigenen Nerven. Mit einem Selbstvertrauen im Keller wurde jeder Pass, jeder Laufweg zunächst zur Hochrisiko-Aktion. Es daurte gut und gerne eine halbe Stunde, bis sich die Köpenicker irgendwie in die Partie gewurschtelt hatten. Laidounis Lattenkracher nach 28 Minuten war Unions erstes Lebenszeichen.

Union Berlin ist in der ersten Halbzeit zu harmlos

Kevin Behrens in vorderster Front? Bei VfB-Abwehrrecke Dan-Axel Zagadou komplett abgemeldet. Volland wirkte im Mittefeld wie ein freies Radikal in einem äußerst wackeligen Union-Konstrukt – ohne Wirkung. Und Hollerbach giftig, wie man es von ihm erwraten durfte – und viel zu oft orientierungslos. Kral im defensiven Zentrum versuchte sich als Stabilisator, was einigermaßen gelang. Ansonsten durften die Berliner froh sein, dass die Stuttgarter ihren vielen Ballbesitz nicht besser zu nutzen wussten. Deniz Undav traf nur den Pfosten (33.).

Als sich die erste Halbzeit ihrem Ende näherte, traute sich die Fischer-Elf ein wenig mehr zu. Ein Kral-Kopfball nach einer Ecke von Christopher Trimmel war jedoch zu hoch. Und natürlich kam es, wie es kommen musste. Als Roussilllon eine Flanke in den Strafraum unterschätzte und Ex-Unioner Jamie Lewelin noch an Torwart Rönnow scheitete, stand Undav beim Abpraller goldrichtig und reagierte blitzschnell - 0:1 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff.

Union nach dem seitenWechsel mit dem Mute der Verzweiflung. Trimmel prüfte VfB-Schlussmann Nübel (48.). Auf der andeen Seite war Rönnow erneut gegen Leweling zur Stelle. Fischer brachte Mikkel Kaufmann für den glücklosen Behrens. Die Vortöße der Köpenicker häuften sich, versandeten aber auch immer wieder in ungenauen Abspielen vor dem VfB-Tor. Das genügte jedoch, um die Gastgeber nervös zu machen. Mehr jedoch nicht.

Union warf nun alles nach vorn und hatte Glück, dass Silas nicht auf 0:2 stellte (82.). Am Pokal-Aus für die Berliner änderte dies jedoch nichts.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.