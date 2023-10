0:2 in Bremen – Union Berlin freien Fall

Union kassiert in Bremen die zehnte Pflichtspielniederlage in Folge. Rani Khedira sieht die Rote Karte.

Berlin. Union Berlin kann nicht mehr gewinnen. Der Fußball-Bundesligist kassierte beim 0:2 (0:1) bei Werder Bremen die zehnte Pflichtspielniederlage in Folge und wird sich nun endgültig mit dem Kampf um den Klassenerhalt beschäftigen müssen. Darüber hinaus dürfte Rani Khedira für einige Spiele fehlen. Der Mittelfeldspieler sah wegen wiederholten Foulspiels nach einer Stunde die Rote Karte.

Zum Zustand seiner Mannschaft nach zuvor neun Pflichtspielniederlagen in Folge (sechs in der Bundesliga, drei in der Champions League), sagte Fischer noch vor der Partei: „Alle ziehen mit.“ Zu seinem eigenen Status bei den Köpenickern ließ der Coach wissen: „Ich versuche, die Manschaft bestmöglich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Das ist das, was man von mir erwarten darf. Ich spüre aber auch einen unglaubliuchen Rückhalt im Klub, in der Mannschaft und im Umfeld.“

Nein, auch nach dieser unglaublichen Negativserie zeigte sich Union nicht derart angeschlagen, wie man es von einem Team durchaus erwarten kann. Dass es dennoch an Selbstvertrauen fehlt, ist nicht nur logisch, sondern war in Bremen auch in nahezu jeder Aktion zu erkennen. In der Defensive wirkte vor allem Leonardo Bonucci in vielen Situation zu fahrig. Das wiederum überraschte angesichts der Erfahrung, die der Italiener mitbringt.

Bonucci und Behrens rücken in die Startelf von Union Berlin

Bonucci ersetzte erwartungsgemäß den verletzten Danilho Doekhi in der Dreier-Abwehrkette. Im Angriff feierte Kevin Behrens sein Startelf-Comeback für den bis nöchste Woche suspendierten David Fofana. Der Ivorer hatte im Königsklassenduell den obligatorischen Handschlag mit Fischer bei seiner Auswechslung verweigert. Trotz öffentlicher Entschuldigung des Angreifers gab es ein klärendes Gespräch – und die temporäre Verbannung.

„Das einzige, was ich mir persönlich vorwerfe, ist, dass es mir nicht gelungen ist, ihn umzustimmen. Er hat seine Strafe bekommen“, gestand Fischer vor der Partie. Womit auch der Wert von in Sozialen Netzwerken geposteten Entschuldigungen ausreichend geklärt ist. Nicht ausgeschlossen, dass die Personalie Fofana die Köpenicker weiter beschäftigen wird.

Es sollte endlich ein Sieg her. Nein, es musste, um nicht nach neun Spieltagen endgültig den Blick nur nach unten richten zu müssen. Dazu brauchte es Tore. Doch bei den sechs Niederlagen erzielte Union gerade drei Treffer. Und in Bremen? Nationalspieler Behrens blieb in der ersten Halbzeit ohne Effekt, Mittelfeldspieler Brenden Aaronson in der Offensive viel zu verspielt, Janik Haberer zu blaß. Sheraldo Becker war folglich erneut Alleinunterhalter.

Knoche trifft ins eigene Tor, Platzverweis für Khedira

Beckers Vorlage verwertete Union-Kapitän Christopher Trimmel nach 48 Sekunden nur unzureichend, ansonsten landeten die Vorlagenversuche meist in der Werder-Defensive. Unions Abwehr hielt gegen stärker werdende Bremer, die sich keine echte Torchance erspielten, Stand. Bis zur 38. MInute. Da schlugen sich die Köpenicker im wahrsten Sinne des Wortes selbst.

Einen Freistoß von Marvin Ducksch verlängerte Robin Knoche per Kopf ins eigene Netz (38.). Torwart Frederik Rönnow war aus seinem Tor hinaus geeilt, um den Ball zu klären – nicht die beste Entscheidung des Dänen, der dabei auch noch Diogo Leite niederstreckte. Der Portugiese konnte jedoch weiterspielen.

Union im Herbst 2023. Das ist eine Mannschaft, die alles auf sich zieht, was man an Negativerlebnissen auf sich vereinen kann. Exakt eine Stunde war gespielt, da war die Partie für Rani Khedira beendet. Beim Versuch, den Ball mit dem langen Bein zu klären, traf der defensive Mittelfeldspieler nicht das Spielgerät, sondern die Brust des Bremers Romano Schmid. Glatt Rot war die Folge (60.).

Rückstand, Unterzahl und keine Hoffnung auf ein Ende der Negativserie. Es passt ins Bild, dass ein langer von Milos Veljkovic über Knoche hinweg an Unions Strafraumgrenze Ducksch fand, der den erneut aus seinem Tor stürmenden Rönnow zum 0:2 überlupfte (75.). Behrens ließ den Frust nach seiner Auswechslung an einem Sitz aus.

