Dreierpacker Behrens schießt Union Berlin zum Auftaktsieg

Drei Tore gegen Mainz: Union startet dank Stürmer Kevin Behrens mit einem Erfolg in die neue Saison.

Kevin Behrens trifft dreifach für Union Berlin und feiert den ersten Dreierpack in seiner Bundesliga-Karriere.

Berlin. Union Berlin ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Der Fußball-Bundesligist aus Köpenick gewann am Sonntag vor 22.012 Zuschauern in der Alten Försterei mit 4:1 (2:0) gegen den FSV Mainz 05 und steht nach dem ersten Spieltag vorerst auf Rang drei.

Anlaufzeit brauchte der Hautpstadtklub keine. Nach 52 Sekunden hatte Kevin Behrens den Ball zum ersten Mal im Netz von Mainz-Keeper Robin Zentner untergebracht. Nach einer Flanke von Jerome Roussillon köpfte der 32-Jährige ungehindert ein (1. Minute). Wenig später war es dann eine Hereingabe von Aissa Laidouni, die Behrens dankend annahm und zum 2:0 einköpfte (9.).

Union Berlins Rönnow hält gleich zwei Elfmeter

Der Anschlusstreffer blieb den Mainzern in der 62. Minute noch verwehrt. Frederik Rönnow parierte einen Foulelfmeter von Ludovic Ajorque. Eine Minute später aber verwandelte dann Anthony Caci einen Volleyschuss zum 2:1 (64.).

Weil Behrens aber zum dritten Mal mit dem Kopf zur Stelle war und eine Flanke des eingewechselten Sheraldo Becker einnickte (70.), legte Union wieder vor. Und dann war da erneut Rönnow. Der Däne im Tor der Köpenicker parierte auch den zweiten Mainzer Elfmeter von Ajorque, der nach Handspiel von Robin Knoche und VAR-Einsatz gepfiffen worden war. Milos Pantovic besorgte nach Vorlage von Monaco-Zugang Kevin Volland den 4:1-Endstand.

