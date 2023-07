Union Berlin: Union verliert Testspiel gegen Pafos FC

Saalfelden. Union Berlin hat im ersten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Österreich einen Sieg in der Schlussphase aus der Hand gegeben. Gegen den zyprischen Erstligisten Pafos FC gab es in Saalfelden nur ein 1:2 (0:0). Innenverteidiger Dominique Heintz hatte den Berliner Fußball-Bundesligisten in Führung gebracht (49.), Bruno Felipe (80.) sowie Magomedkhabib Abdusalamov (88.) trafen für Pafos.

„Bis zur 60. Minute haben wir das Spiel im Griff gehabt“, sagte Union-Trainer Urs Fischer, „danach hat man jedoch die Müdigkeit gemerkt und auch die vielen Wechsel.“ Dass das Spiel in der Schlussphase noch aus der Hand gegeben wurde, kommentierte der Coach wie folgt: „Wer verliert schon gern. Aber in den letzten 30 Minuten haben wir dieses Dagegenhalten vermissen lassen, auch wenn du müde Beine hast. Das hat sicherlich gefehlt.“

Torschütze Heintz sagte zur Partie: „Schade, dass wir das Spiel noch aus der Hand gegeben haben. Aber solche Spiele sind auch dazu da, Dinge auszuprobieren. Der letzte Punch hat vielleicht noch gefehlt, um so einen richtigen Abschluss zu setzen. Aber um sich die Fitness zu holen, war es ein guter Test.“

Union Berlin startet mit Kral und Aaronson

Fischer ließ im Mittelfeld mit den Zugängen Alex Kral (defensiv) und Brenden Aaronson (offensiv) beginnen. Beide zeigten gute Ansätze, Kral hatte mit einem Kopfball an die Latte sogar die erste Chance des Spiels (10.). „Beiden fehlt aber noch ein bisschen die Bindung, am Schluss auch die Überzeugung. Es sind für die Jungs doch sehr viele Informationen, die sie verarbeiten müssen, wenn es ums System, um Abläufe oder Spielprinzipien geht“, sagte Fischer: „Aber, sie bemühen sich, und das ist der Weg, den du gehen musst.“

Lesen Sie auch:Kann Torwart Schwolow Union Berlin wirklich helfen?

Im Tor gab Alexander Schwolow sein Debüt für den Champions-League-Teilnehmer. Der Ex-Herthaner blieb fehlerfrei, wurde allerdings auch kaum geprüft. In der zweiten Halbzeit wurde er durch Jakob Busk ersetzt. Bereits nach 30 Minuten war der Arbeitstag für Robin Knoche beendet. Der Abwehrchef wird am Sonnabend im zweiten Testspiel gegen den italienischen Europa-League-Teilnehmer Udinese Calcio sicher noch einmal zum Einsatz kommen.

So spielte Union Berlin gegen Pafos FC:

Schwolow (46. Busk) – Jaeckel, Knoche (30. Doekhi, 60. Kemlein), Heintz – Trimmel, Aaronson (84. Jahaj), Kral, Laidouni (60. Pantovic), Skarke (84. Dehl) – Becker (65. Hollerbach), Siebatcheu (65. Kaufmann).

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.