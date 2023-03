Union Berlin: Union kann auch gegen Köln nicht gewinnen

Union kommt gegen Köln nicht über ein 0:0 hinaus. Die Berliner bleiben damit zum dritten Mal in Folge sieglos in der Bundesliga.

Berlin. Union Berlin bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga. Gegen den 1. FC Köln gab es für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer vor 22.012 Zuschauern in der Alten Försterei nur ein 0:0. Es war die zweite Nullnummer hintereinander für die Köpenicker, nachdem es vor zwei Wochen schon ein torloses Remis gegen Schalke 04 gegeben hatte.

Torwart Rönnow hält Union Berlin im Spiel

In einer umkämpften, insgesamt aber zähen Partie vergaben die Kölner durch Dejan Ljubicic die beste Chance (19.). Union hatte Möglichkeiten durch Kevin Behrens (4., 39.) und Janik Haberer (8.).

Nach dem Seitenwechsel hielt Frederik Rönnow Union im Spiel. Der Torhüter musste gegen Florian Kainz (59.) und Kölns Kapitän Jonas Hector (66.) sein ganzes Können aufbieten. Dann warf sich Innenverteidiger Diogo Leite in eine Schuss von Ellyes Skhiri (67.). Ein Tor wollte jedoch nicht mehr fallen.

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

