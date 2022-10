Spitzenreiter Union Berlin stolpert beim Schlusslicht

Bochum/Berlin. Auf Platz eins der Fußball-Bundesliga steht Union Berlin zwar noch, doch die Laune im Lager der Köpenicker dürfte nach dem 1:2 (0:1) beim VfL Bochum alles andere als euphorisch sein: Nach fünf Siegen ohne Gegentor lief am Sonntagnachmittag beim Tabellenschlusslicht alles andere als viel zusammen für die Mannschaft von Urs Fischer, die zweite Niederlage in dieser Spielzeit war folgerichtig.

Zum Ende einer ausgeglichenen ersten Halbzeit traf Philipp Hofmann kurz vor der Pause nach einer Ecke per Kopf (44.), das 2:0 für das Team aus dem Ruhrgebiet besorgte der eingewechselte Gerrit Holtmann nach einem Konter (71.). Nach einem Foul an Diogo Leite gab sogar noch einen Strafstoß für den 1. FC Union; Milos Pantovic scheiterte jedoch an Manuel Riemann (78.), ehe er in der Nachspielzeit doch noch gegen seinen Ex-Klub traf – zu spät.

