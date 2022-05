Union Berlin: Sieg gegen Bochum - Union in der Europa League

Berlin. Union Berlin hat sich mit einem 3:2 (2:0) aus der Saison verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer belegt in der Endabrechnung den fünften Platz und hat sich damit für die Europa League qualifiziert. Die Berliner profitierten dabei auch von der Niederlage des SC Freiburg bei Bayer Leverkusen.

Grischa Prömel, der zusammen mit Bastian Oczipka, Anthony Modeste, Suleiman Abdullahi und Torwart Jakob Busk verabschiedet wurde, brachte Union nach fünf Minuten per Kopfball in Führung. taiwo Awoniyi erhöhte per Handelfmeter in der 23. Minute.

Nach dem Seitenwechsel meldete sich Bochum mit dem Anschlusstreffer durch Simon Zoller zurück (55.). Eduard Löwen gelang elf Minuten vor dem Ende der Ausgleich zum 2:2 (79.). Erneut Awoniyi erzielte schließlich den Siegtreffer für Union (88.).

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

