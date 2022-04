Union Berlin nimmt mit Sieg in Leipzig Revanche für Pokal-Aus

Union Berlin gewinnt drei Tage nach dem Pokal-Aus an gleicher Stelle gegen RB Leipzig in der Liga und hält Kurs auf Europa.

Union Berlin (hier mit Dominique Heintz, r.) hat in Leipzig erneut das Nachsehen.

Union Berlin Union nimmt mit Sieg in Leipzig Revanche für Pokal-Aus

Leipzig. Union Berlin hat Revanche für das bittere Aus im DFB-Pokal genommen. Drei Tage nach dem 1:2 gegen RB Leipzig gewannen die Köpenicker am Sonnabend in der Fußball-Bundesliga mit 2:1 (0:0) gegen die Sachsen. Vor 44.000 Zuschauern feierten die Berliner damit ihren ersten Sieg in der ausverkauften Red Bull Arena.

Union Berlin mit Doppelschlag

30 Sekunden nach Wiederanpfiff war es Yussuf Poulsen, der Union-Keeper Frederik Rönnow keine Chance ließ und ins linke untere Eck traf (46. Minute). Dann war es ein Doppelschlag von Sven Michel und Kevin Behrens, mit dem Union das Spiel drehte. Erst köpfte der in der 85. Minute eingewechselte Michel den Ausgleich (86.), dann vollendete der in der 86. eingewechselte Behrens einen von Sheraldo Becker sehenswert herausgespielten Angriff zur Führung (89.).

In der Tabelle hält Union damit den Anschluss an die Europapokal-Plätze und steht mit 50 Punkten auf Rang sechs.

Ausführlicher Bericht in Kürze.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.