Union Berlin: Union gewinnt auch gegen Frankfurt

Union feiert in der Bundesliga mit dem 2:0 gegen Frankfurt den dritten Sieg in Folge und hält Kurs auf das internationale Geschäft.

Berlin. Union Berlin hält in der Bundesliga Kurs auf das internationale Geschäft. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer setzte sich am Ostersonntag mit 2:0 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt durch und feierte vor 22.012 Zuschauern in der ausverkauften Alten Försterei den dritten Sieg in Serie.

Es waren im Grunde genommen zwei Dinge, die Union am Ostersonntag komplett in die Karten spielten. Einerseits hatten die Köpenicker ihrem Trainer offenbar genau zugehört. Der Schweizer hatte auf die Frage, ob Euphorie aus dem Derby-Sieg gegen Hertha BSC (4:1) oder doch eher emotionale Kontrolle der Schlüssel zu einem Erfolg gegen Frankfurt sein könnte, natürlich mit letzterem geantwortet, „das gefällt mir ein bisschen besser“.

Und seine Mannschaft nutze diese Kontrolle für Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, genaue Zuspiele, körperliche Präsenz, Lösungen für die wenigen brenzligen Situationen. Denn was sich vor allem in der ersten halben Stunde abspielte, war Einbahnstraßen-Fußball in Richtung Frankfurter Tor.

Union Berlin profitiert von müden Frankfurtern

Dabei profitierte Union andererseits auch von jenem grandiosen Europa-League-Abend, den die Eintracht drei Tage zuvor beim FC Barcelona (3:2) abgeliefert hatte. Von der Elf, die den Sprung ins Halbfinale geschafft hatte, blieben nur fünf Spieler übrig. Zu jenem Sextett, das Eintracht-Coach Oliver Glasner rausrotierte, zählte auch Stammtorwart Kevin Trapp, der wegen einer Bänderdehnung im Handgelenk passen musste.

Dass dies gegen die vor Selbstbewusstsein strotzenden Unioner, bei denen Paul Jaeckel in der Innenverteidigung Dominique Heintz ersetzte und rechts Julian Ryerson für Kapitän Christopher Trimmel spielte, Auswirkungen haben würde, war fast vorherzusehen. Doch die Art und Weise, mit der die Köpenicker die Hessen beherrschten, war schon bemerkenswert.

Direkt am Frankfurter Strafraum setzte Union – immer wieder angetrieben von Ersatz-Kapitän Grischa Prömel – die Gäste sofort unter Druck. Und erspielte sich so Chance um Chance. Sheraldo Becker (8.) und Genki Haraguchi mit einer Kopfball-Verlängerung an den Pfosten machten den Anfang. Dann brach Taiwo Awoniyi den Bann.

Union Berlin muss zur Pause höher führen

Robust hatte sich der Union-Stürmer gegen Martin Hinteregger durchgesetzt, dann die freie Bahn Richtung Eintracht-Tor genutzt und Trapp-Vertreter Jens Grahl keine Chance gelassen, 1:0 (17.). Nur drei Minuten später: Prömel rettet den Ball an der Eckfahne vor dem Seitenaus – Szenenapplaus von den Rängen. Als der Mittelfeldspieler nur Sekunden später nach Zuspiel von Haraguchi von der Strafraumkante das Spielgerät einfach rechts oben zum 2:0 in den Winkel setzte, wuchs der Jubel zu einem Orkan (20.).

Eindrucksvoll untermauerte Union seine Europacup-Ambitionen – trotz fehlender Effektivität vor dem Tor. Prömel schob freistehend vorbei (23.), Rani Khedira zwang Grahl zu einem Reflex (27.), Niko Gießelmann kam einen Schritt zu spät (36.), Khedira aus elf Metern (38.), dann nochmals aus der Distanz (44.) – ähnlich wie im Derby hätte Union weitaus höher führen müssen. Und Frankfurt? Union-Torwart Frederik Rönnow entschärfte die Chance von Filip Kostic mühelos (41.).

Union Berlin kontrolliert die Partie auch nach der Pause

Den enormen Offensivschwung, den Union 45 Minuten lang gezeigt hatte, suchte man in der zweiten Halbzeit vergeblich. Auch weil Frankfurt die Punkte natürlich nicht wehrlos hergeben wollte. die Kontrolle über das Spiel verloren die berliner jedoch nicht, selbst wenn der Gegner mit einem veritablen Trikottest beim konter gehindert werden musste. Innenverteidiger Timo Baumgartl handelte sich so die fünfte Gelbe Karte ein und ist damit für das Ligaspiel bei RB Leipzig kommenden Sonnabend gesperrt.

Auch Torchancen waren nun Mangelware. Awoniyi, von Prömel auf die Reise geschickt, fasste sich nach gut einer Stunde ein Herz, nahm es mit der halben Frankfurter Defensive auf – nur der Abschluss war zu überhastet (63.).

