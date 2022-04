Urs Fischer, Trainer von Union Berlin, peilt erneut einen Platz im Europapokal an.

Union Berlin Platz fünf: Union peilt die Europa League an

Berlin. Das ist mal eine Ansage von Union Berlin. Zwei Tage vor dem dritten Derby der Saison gegen Hertha BSC am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky) hat der Berliner Fußball-Bundesligist ein neues Ziel verkündet. Nach dem Erreichen der 40-Punkte-Marke durch den Sieg gegen den 1. FC Köln (1:0) wollen die Köpenicker erneut einen Platz für das internationale Geschäft ergattern. Und nicht nur irgendeinen.

Wie Urs Fischer, der Trainer von Union Berlin, am Donnerstag verriet, hat ein „Austausch stattgefunden“ zwischen Mannschaft und Trainerteam. „Wir sind uns einig, wir werden versuchen, an Platz fünf, sechs heranzukommen“, sagte Fischer. Der fünfte Platz berechtigt zum Einzug in die Europa League, Rang sechs löst das Ticket für das Play-off der Europa Conference League.

Union Berlin will Platz sieben unbedingt verteidigen

Bis zu diesem sechsten Platz „sind es drei Punkte, nimmt man die Tordifferenz hinzu, sind es praktisch vier“, weiß Fischer um die Herausforderung, Union liegt als derzeit Tabellensiebter (41 Punkte/Tordifferenz -4) drei Zähler hinter der TSG Hoffenheim (44/+8) auf Platz sechs und vier Punkte hinter dem Tabellenfünften SC Freiburg (45/+11). Und 18 Punkte sind noch zu holen.

„Aber auch Platz sieben zu verteidigen“, ist darin inbegriffen, machte Fischer deutlich. Denn „so wie die Konstellation durch den DFB-Pokal ist, könnte Platz sieben auch wieder für die Conference League reichen. Aber wir bleiben uns treu, noch stehen sechs Highlightspiele an, das erste am Sonnabend bei Hertha.“

Union Berlin im Derby erneut ohne Stammtorwart Luthe

Im dritten Duell um die Stadtmeisterschaft nach dem Hinspiel (2:0) und dem Achtelfinale im DFB-Pokal (3:2) muss Union Berlin jedoch erneut auf Andreas Luthe verzichten. Der Stammtorwart war bis Donnerstag „krank, aber er absolvierte heute wieder ein erstes leichtes Training“, erklärte Fischer. Ein Einsatz im Derby ist jedoch ausgeschlossen, Frederik Rönnow wird wieder zwischen den Pfosten stehen.

Auch Anthony Ujah, Timo Baumgartl sowie Suleiman Abdullahi waren „leicht kränklich“, so Fischer. Einem Einsatz gegen Hertha im Olympiastadion stünde aber nichts im Wege.

