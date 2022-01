Union Berlin: Auch Unions Becker ist mit Corona infiziert

Berlin. Auch bei Union Berlin macht sich der Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus bemerkbar. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Mittwochnachmittag mitteilte, steht Sheraldo Becker vorerst nicht zur Verfügung. Der Angreifer wurde positiv auf das Virus getestet.

Leut Vereinsangaben geht es dem 26 Jahre alten Niederländer „den Umständen entsprechend gut“. Becker habe sich umgehend in häusliche Isolation begeben, wie Union Berlin wissen ließ. Alle weiteren Tests der Lizenzspielerabteilung ergaben negative Ergebnisse, heißt es in der Klub-Mitteilung weiter. Union Berlin startet als Tabellensiebter am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) bei Bayer Leverkusen (derzeit Vierter) in die Rückrunde.

Union Berlin muss weiter auf Wszolek verzichten

Neben Becker muss Union Berlin weiterhin auch auf Pawel Wszolek (29) verzichten. Der Rechtsaußen befindet sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne in seinem Heimatland Polen. Nicht ausgeschlossen ist, dass Wszolek überhaupt nicht wieder zu den Köpenickern zurückkehren wird.

Der Offensivmann kam lediglich zu einem 17-Minuten-Einsatz in der zweiten DFB-Pokalrunde (3:1 nach Verlängerung bei Waldhof Mannheim). Der polnische Meister Legia Warschau, von dem Wszolek erst im vergangenen Sommer zu Union Berlin gewechselt war, soll Interesse an einer Rückkehr zeigen.

Khedira trainiert wieder bei Union Berlin

Rani Khedira ist hingehen wieder im Training bei Union Berlin zurück. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich bereits am Montag, fünf Tage nach seiner Corona-Infektion, freigetestet, nachdem er keine Symptome gezeigt hatte. Khedira ist vollständig geimpft.

Für den 27-Jährigen stand zunächst Aufbautraining an, nachdem er die ersten beiden Trainingstage des Jahres noch verpasst hatte. In der zweiten Wochenhälfte soll Khedira sein Pensum nun steigern. Ob es für ihn jedoch für den Rückrundenstart in Leverkusen reichen wird, ist unklar.

