Union Berlin: Union bleibt auch gegen Freiburg ohne Treffer

Berlin. Union Berlin ist die Wiedergutmachung für die Pleite in Fürth (0:1) nur bedingt gelungen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer kam am Mittwochabend gegen den SC Freiburg nur zu einem 0:0 und rutschte damit in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf Rang acht ab.

Drei Veränderungen hatte Fischer in seiner Startelf im Verglich zur Niederlage in Fürth vorgenommen. Für Rechtsverteidiger Julian Ryerson sowie die Angreifer Max Kruse und Kevin Behrens spielten Christopher Trimmel, Rani Khedira und Taiwo Awoniyi von Beginn an. Mehr defensive Stabilität gegen fußballerisch gefälligere Freiburger, das war die Devise der Köpenicker.

Das gelang im Großen und Ganzen auch recht gut. Nur einmal hatte Torwart Andreas Luthe in der ersten Halbzeit eingreifen müssen, als nach einer schönen Kombination der Freiburger Wooyeong Jeong frei vor dem Tor auftauchte. Luthe war jedoch rechtzeitig herausgeeilt und konnte per Fuß klären (33.). Zuvor hatte Unions Nummer eins Glück, dass der abgefälschte Schuss von Maximilian Eggestein zwar über ihn hinwegflog, aber auch nur auf die Latte tropfte (5.).

Und Union? Berlins frisch gekürte Mannschaft des Jahres 2021 entschied sich im Spiel nach vorn bei der Wahl zwischen Quer- und Steilpass nicht immer für die beste Wahl, leistete sich vor allem in der Anfangsphase einige Fehlpässe, Sheraldo Becker darf sich angesprochen fühlen. Der Niederländer gab aber nach 34 Sekunden auch den ersten Torschuss ab, Freiburgs Torhüter Mark Flekken war jedoch zur Stelle, ebenso als Genki Haraguchi aus dem Getümmel aufs Tor schoss (3.).

Wirklich gefährlich wurden die Köpenicker nur, wenn sie schnell und direkt nach vorn spielten. Dies gelang einmal: Verteidiger Paul Jaeckel passte auf Becker, der schob den Ball nach kurzem Laufweg für Awoniyi durch – doch der Abschluss des Nigerianers war zu überhastet.

Lag es an den nur 5000 Zuschauern in der Alten Försterei, alle mit 2G-Status und zudem negativ auf Corona getestet? Oder wirkte Union nach den harten Europacup-Wochen nun in der englischen Bundesliga-Woche überspielt? In jedem Fall fehlte dem Spiel der Berliner bei aller Laufbereitschaft durchaus ein wenig Leidenschaft. Fischer, Berlins Trainer des Jahres 2021, tobte nicht nur einmal an der Seitenlinie.

Die zweite Halbzeit hatte noch gar nicht richtig begonnen, da hatte Union großes Glück, dass Vincenzo Grifo nach einem Dribbling zu ungenau zielte (46.). Die Freiburger, das wurde schnell klar, waren mit mehr Schwung aus der Kabine gekommen. Nach Nico Gießelmanns Fehler war Lukas Kübler durch – und brachte den Ball nicht an Union-Keeper Luthe vorbei (56.). „Wir müssen uns am Limit bewegen“, hatte Fischer seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben. Dieses Limit schien nicht auszureichen, um sich mit einem Sieg vom heimischen Publikum für das Jahr 2021 zu verabschieden.

Beispiel 66. Minute: Im Getümmel im Freiburger Strafraum traf Timo Baumgartl den Ball aus Nahdistanz schlecht, die unverhoffte Vorlage konnte Awoniyi vor dem Tor nur zum Kopfball an die Latte nutzen, den Abpraller drosch Khedira aufs Tor, Kübler rettete auf der Linie. Kurz darauf versuchte es Grischa Prömel nach einem Konter per Drehschuss – weit vorbei (67.).

Zwei Szenen, die Union und auch die Zuschauer aufweckten. Kevin Möhwald (für Haraguchi) und Kevin Behrens (für Awoniyi) kamen für mehr Wucht in den Offensivaktionen. Jetzt war Union am Drücker, Prömel rutschte einen Meter vor dem Tor an einer scharfen Hereingabe von Möhwald vorbei (75.). Doch insgesamt war es zu wenig für einen Sieg im letzten Heimspiel des Jahres.

