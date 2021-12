Union Berlin: Union siegt sich auf einen Champions-League-Platz

Berlin. Union Berlin hat fünf Tage nach der Niederlage in Frankfurt wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Zum Auftakt des 14. Spieltages in der Fußball-Bundesliga gab es ein 2:1 (1:1) gegen RB Leipzig, das Union zumindest bis Sonnabendnachmittag auf Champions-League-Platz vier vorrücken ließ.

Beide Mannschaften spielten zu Ehren des verstorbenen Weltmeisters von 1954, Horst Eckel, mit einem Trauerflor. Union trauerte zudem um seinen verstorbenen Pokalhelden von 1968, Meinhard Uentz.

Noch einmal durften 13.506 Zuschauer unter 2G-Bedingungen (geimpft oder genesen) in die Alte Försterei. Die Zahl ergab sich noch aus jener Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die erst am Mittwoch in Kraft getreten war – und inzwischen schon wieder doppelt und dreifach durch weitere Beschlüsse überholt worden ist. Die am Freitag in Berlin beschlossenen Bestimmungen lassen nun nur noch 5000 Besucher bei Großveranstaltungen im Freien zu. Das für das Weiterkommen entscheidende Conference-League-Spiel am Donnerstag (21 Uhr) dürfte im Olympiastadion damit eine ziemlich triste Veranstaltung werden.

Gegen Leipzig kam trotz der nur gut zur Hälfte gefüllten Ränge gleich Stimmung auf. Union-Trainer Fischer hatte im Vorfeld noch vor der schnellen und sehr zielstrebigen Art der Gäste in Richtung Tor gewarnt – und stattdessen selbst mehr Tempo auf den Platz zu bringen versucht. Mit Niko Gießelmann (links) und Julian Ryerson (rechts) brachte Fischer ausgeruhte Flügelspieler. Bastian Oczipka und Kapitän Christopher Trimmel, am vergangenen Sonntag in Frankfurt (1:2) noch in der Startelf, mussten auf die Bank.

Zudem spielte der schnelle Sheraldo Becker (für Genki Haraguchi) neben Taiwo Awoniyi als zweite Spitze von Beginn an. Dahinter sollte Max Kruse für die entscheidenden Zuspiele sorgen. Ob Kruse nun als hängende Spitze oder im offensiven Mittelfeld spiele, sei laut Fischer nicht wirklich entscheidend. „Er ist ein Unterschiedsspieler, ein Kreativspieler. Er bearbeitet Räume, die er mit seiner Qualität wahrnimmt. Aber nimmst du ihn auf die Zehn, dann bist du noch offensiver ausgereichtet, wenn du eine zweite Sturmspitze dazunimmst.“

Ein Plan, der in der Anfangsphase glänzend aufging. Union setzte Leipzig unter Druck und nutze im Anschluss an eine Ecke auch die erste Chance zur Führung. Ryerson hatte von rechts geflankt, Timo Baumgartl hatte den Ball direkt vor das Leipziger Tor geköpft, wo Awoniyi locker zum 1:0 einschieben konnte (6.). Welch ein Auftakt, und Union legte nach – zumindest wollten die Köpenicker dies tun.

Dass Awoniyi den Ball bei einem Konter vertändelte (11.), kam sicher nicht das erste Mal vor in dieser Spielzeit. Doch wie Kruse den Ball nach einer Hereingabe von Becker völlig freistehend links am Tor vorbeischieben konnte, nachdem bereits Awoniyi am Spielgerät vorbeigetreten hatte, wird den Angreifer wohl noch ein wenig länger beschäftigen (12.).

Das auslassen dieser großen Möglichkeiten sollte sich schnell rächen. Christopher Nkunku fasste sich aus gut 25 Metern ein Herz – und Union-Torwart Andreas Luthe klassisch daneben, auch weil der Ball kurz vorher wohl noch tückisch aufgesprungen war. Prompt kamen die „Luthe, Luthe“-Anfeuerungsrufe von den Rängen, doch dieses 1:1 in der 13. Minute brachte einen Bruch ins Spiel der Berliner. Leipzig übernahm das Kommando, wirklich gefährlich wurde das Team von Trainer Marco Kurth, der Jesse Marsch und auch Co-Trainer Achim Beierlorzer (beide in Corona-Quarantäne) vertrat, jedoch kaum. Die größte Chance war noch ein Kopfball von André Silva, der das Tor knapp verfehlte (40.). Zuvor hatte Awoniyi in RB-Torwart Peter Gulacsi seinen Meister gefunden (34.).

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Leipzig versuchte viel, Union stellte sich dem gut organisiert entgegen – und setzte auf Konter. Kaum auszudenken, was in der Alten Försterei los gewesen wäre, hätte das Offensivtrio Awoniyi/Kruse/Becker nur ein wenig präziser zusammengespielt (56.). Gut, dass es Standards gibt. Gießelmann spielte einen Eckball in den Strafraum auf Kruse, dessen Schuss wurde vom Leipziger Konrad Laimer direkt vor die Füße von Baumgartl abgefälscht. Und der Union-Verteidiger vollstreckte eiskalt zum 2:1 (57.).

Was folgte, war vor beiden Toren ein Festival der ausgelassenen Chancen. Union-Torwart Luthe rettete gegen Dominik Szoboszlai (76.), auf der anderen Seite trafen die eingewechselten Genki Haraguchi (81.) und Kevin Behrens (83.) sowie Gießelmann (86.) das Tor nicht.

