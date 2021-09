Conference League: Union Berlin feiert Sieg gegen Maccabi Haifa

Berlin. Nicht nur mit dem Namen in der Europa Conference League auftauchen, sondern auch die ersten Punkte in der Gruppe E einfahren – ein Schritt, den der 1. FC Union am Donnerstagabend vor 23.342 Zuschauern, darunter gut 1000 Gäste-Fans, im Olympiastadion geschafft hat. Durch das 3:0 (1:0) gegen Maccabi Haifa liegt die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer auch wieder im Rennen um einen Platz im Achtelfinale.

Vor der Partie wollte Michael Koblenz, der Sportvorstand von Makkabi Berlin, das Duell auf eine normale emotionale Stufe bringen und nicht als Zeichen gegen Antisemitismus verwenden. „Man muss nicht jeden Anlass nutzen, um Symbolpolitik zu betreiben“, sagte der 46-Jährige in der „Märkischen Allgemeinen“.

„Im Übrigen hat uns auch Union klar gesagt, dass sie so ein Spiel nicht brauchen, um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Das könnten wir jeden Tag gemeinsam machen und dazu sei man auch bereit“, erklärte Koblenz, der sich zuvor mit Union-Präsident Dirk Zingler getroffen hatte, weiter. Eine Berliner Mannschaft trifft auf eine israelische, „das ist für uns natürlich spannend. Aber wir wollen daraus keine politische Komponente ableiten“, sagte Koblenz.

Union Berlin mit Rönnow statt Luthe im Tor

Für Haifa ist es das zweite Mal, dass man im Europacup auf eine deutsche Mannschaft trifft. In der Saison 2009/10 ging es in der Gruppenphase der Champions League gegen Bayern München. Allein mit einer deutschen Mannschaft auf Augenhöhe zu spielen, sei schon ein Sieg, hatte Haifas Präsident Yaakov Shachar nach dem Besuch des Holocaust-Mahnmals in Berlin gesagt. Maccabi-Trainer Barak Bachar hatte sich ähnlich geäußert: „Es ist der größte Sieg für uns, dass wir in diesem Stadion gegen eine deutsche Mannschaft spielen.“

Als ein „Fest der Begegnung in Europa“ hatte Unions Stadionsprecher Christian Arbeit die Partie schließlich kurz vor dem Anpfiff tituliert. Und so wirkte das Spiel auch in den ersten knapp 25 Minuten. Haifa empfing die Köpenicker mit einer Fünfer- und einer Viererkette, die wenig Raum für Offensivaktionen boten. Aktionen, die die Gastgeber aber auch kaum zu generieren wussten. Im Gegenzug sah sich Union vereinzelten Kontern ausgesetzt, die Maccabi wiederum in diversen Ungenauigkeiten verenden ließ.

Angesichts der personellen Ausfälle vor allem auf der linken Abwehrseite setzte Union-Trainer Fischer auf ein 4-3-3 mit Christopher Trimmel, Marvin Friedrich, Robin Knoche und Niko Gießelmann in letzter Linie.

Im Vergleich zum Sieg gegen Bielefeld am vergangenen Sonnabend veränderte Fischer seine Startelf dennoch auf fünf Positionen. Sheraldo Becker, Kevin Möhwald, Genki Haraguchi und Kevin Behrens ersetzten Max Kruse, Taiwo Awoniyi, Grischa Prömel und Timo Baumgartl. Überraschend war der fünfte Wechsel: Statt Andreas Luthe, Unions Nummer eins, stand Frederik Rönnow im Tor.

Union Berlin legt nach der Pause Blitzstart hin

Erst als Andreas Voglsammer in der 22. Minute den ersten – wenn auch zu hohen – Torschuss der Partie überhaupt abgab, endete das Wechselspiel zwischen Anlaufen und Ballverlust. Und spätestens, als wieder Voglsammer eine Kopfball-Bogenlampe aufs Tornetz setze, hatte Union Spiel und Gegner im Griff.

Möhwald prüfte Maccabi-Torhüter Joshua Cohen mit einem Fernschuss (28.), Behrens und im Nachschuss Gießelmann (30.) fehlten noch Ruhe und Genauigkeit beim Abschluss – dann kam die 33. Minute. Behrens sicherte sich im Strafraum einen abgewehrten Schuss, tankte sich bis zur Grundlinie durch, spielte den Ball direkt vor das Maccabi-Tor, wo Voglsammer die Chance kraftvoll zum 1:0 veredelte (30.). Verdienter Lohn für einen bis dahin geduldigen Auftritt der Berliner.

Die zweite Halbzeit war noch keine zwei Minuten alt, als es erneut Grund zum Jubeln gab. Von der rechten Seite hatte Christopher Trimmel einen Freistoß in den Strafraum der Gäste geschlagen, in der Mitte stieg Behrens höher als seine Gegenspieler und köpfte zum 2:0 ein (47.). Welch ein Traumstart nach der Pause.

Union zog sich nun ein wenig zurück und überließ den bis dahin enttäuschenden Israelis mehr Spielanteile. Erst nach einer Stunde muste Torwart Rönnow überhaupt mal eingreifen, der Schuss von Tjaronn Chery war jedoch kein Problem für den Dänen. Stattdessen legte Union nach: Nach Vorlage von Becker, der zuvor schon nur den Pfosten getroffen hatte (68.), erhöhte der eingewechselte Awoniyi auf 3:0 (76.).

