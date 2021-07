Union Berlin: Union gewinnt Test gegen Nizza mit 2:0

Union feiert im zweiten Testspiel im Trainingslager in Österreich einen Sieg gegen OGC Nizza. Khedira und Knoche trafen.

Imst. Im zweiten Testspiel in Österreich gab es für Union Berlin einen Tag nach dem 1:1 gegen Dynamo Kiew wieder einen Sieg. Gegen OGC Nizza feierte der Berliner Fußball-Bundesligist ein 2:0 (1:0).

Wie erwartet ließ Trainer Fischer in Imst gegen den französischen Erstligisten die Hälfte seines Kaders spielen, die im ersten Test des Trainingslagers am Freitag gegen den ukrainischen Meister nicht zum Einsatz gekommen war. Dabei setzte der Coach auf eine Dreierkette in der Abwehr. Neben Abwehrchef Robin Knoche nahmen die Zugänge Rick van Drongelen (links) und Paul Jaeckel (rechts) ihre Plätze ein. Vor allem Jaeckel zeigte dabei einige mutige Aktionen.

Union Berlin geht durch abgefälschten Schuss in Führung

Darüber standen mit Rani Khedira im defensiven Mittelfeld, Pawel Wszolek davor sowie Stürmer Kevin Behrens in der Startelf. Khedira, der am Sonnabend Besuch von seinen Brüdern – 2014er-Weltmeister und Ex-Herthaner Sami Khedira sowie Denny Khedira – erhielt, gab den umsichtigen Organisator und erzielte in der 15. Minute mit einem abgefälschten Distanzschuss auch das 1:0.

In einem durchaus munteren Spiel in der Velly Arena von Imst zeigten die Köpenicker erneut, dass sie trotz harter Trainingseinheiten in den Tagen zuvor durchaus spritzig wirkten. Suleiman Abdullahi traf schon in der zweiten Minute den Pfosten, Wszolek gab einen Vorgeschmack auf die Dynamik, die sich Union von ihm auf der rechten Seite erhofft.

Union Berlin zeigt einstudierten Standard

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte der Conference-League-Teilnehmer auf 2:0, nach einer einfachen Variante, die noch am Vormittag trainiert wurde: Freistoß von Marcus Ingvartsen, Kopfball von Robin Knoche, Tor. Die zahlreichen Union-Fans unter den 600 Zuschauern feierten den Treffer mit lautstarkem Wechselgesang.

Die Franzosen überzeugten mit durchaus gefälligem Offensivspiel, und wenn es mal schnell wurde, bekam auch Unions Defensive seine Probleme. Doch weil die Angriffe sehr oft unkonzentriert zu Ende gespielt wurden, musste Torwart Andreas Luthe kaum eingreifen.

In der 65. Minute kam Levin Öztunali zu seinem zweiten Einsatz in Österreich. Er löste Kapitän Christopher Trimmel ab, der nach der EM erst am vergangenen Montag zur Mannschaft gestoßen war.

So spielte Union Berlin gegen OGC Nizza:

Luthe – Jaeckel, Knoche, van Drongelen – Trimmel (66. Öztunali), Wszolek, Khedira (74. Kaus), Ingvartsen, Dehl – Abdullahi (82. Sanogo), Behrens.

