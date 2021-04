Union Berlin: Union Präsident Zingler im Amt bestätigt

Berlin. Dirk Zingler bleibt Präsident von Union Berlin. Der Aufsichtsrat des Berliner Fußball-Bundesligisten bestellte den 56 Jahre alten Unternehmer für eine weitere Amtszeit. Die neue Amtszeit Zinglers, der dem Klub seit 2004 vorsteht, beginnt am 1. Juli dieses Jahres und endet am 30. Juni 2025.

Neben Zingler wurden auch Dirk Thieme, Jörg Hinze, Oskar Kosche und Lutz Munack für eine weitere Amtsperiode ins Präsidium zu berufen. Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Thomas Koch hatte einem entsprechenden Vorschlag des Klubchefs zugestimmt.

Union Berlin hat anspruchsvolle Aufgaben

„Vor uns liegen anspruchsvolle Aufgaben: Die Etablierung von Union in der Bundesliga, der Ausbau unseres Stadions, die Errichtung des dazugehörigen Klubhauses, der Neubau des Nachwuchsleistungszentrums mit dem Ziel, Bundesliga-Spieler auszubilden – all das wird uns viel abverlangen und dazu brauchen wir die Kraft des gesamten Vereins“, wird Zingler in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

Mehr über Union Berlin lese Sie hier.