Union unterliegt bei Borussia Dortmund mit 0:2, kann aber weiter auf den Sprung in den Europapokal hoffen.

Union Berlin Union verliert in Dortmund

Berlin. Union Berlin musste nach drei Spielen, in denen nicht verloren wurde, wieder eine Niederlage einstecken. Der Berliner Fußball-Bundesligist unterlag bei Borussia Dortmund mit 0:2 (0:1), bleibt aber punktgleich mit Borussia Mönchengladbach (2:3 in Hoffenheim) mit 43 Zählern Tabellenachter und kann weiter auf den Sprung in den Europapokal hoffen.

Bereits nach zwölf Sekunden traf Marcus Ingvartsen die Latte des Dortmunder Tores. Es war die beste Chance für Union in der ersten Halbzeit. In Rückstand gerieten die Köpenicker durch einen fragwürdigen Elfmeter, verursacht von Torwart Andreas Luthe gegen Marco Reus.

Der Union-Torwart hielt sowohl den Strafstoß als auch den Nachschuss von Erling Haaland, Doch weil danach Robin Knoche beim Versuch, den Ball zu klären, Reus anschoss, stand es nach 27 Minuten 0:1.

Union Berlin trifft den Pfosten

Nach dem Seitenwechsel hatten die Köpenicker Glück, dass ein Lupfer von Giovanni Reyna über Torwart Luthe am Tor vorbeiging (50.). Pech hatte Max Kruse, dass BVB-Torwart Marwin Hitz seinen Freistoß gerade noch im letzten Moment an den Pfosten lenken konnte (66.). Kurz danach vergab Erling Haaland für die Dortmunder (75., 86.). Raphael Guerreiro traf schließlich zwei Minuten vor dem Ende zum 0:2 (88.).

Ausführlicher Text folgt in Kürze

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.