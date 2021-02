1. FC Union Berlin: Union siegt in Freiburg

Union beendet in Freiburg seine Negativserie mit einem 1:0 und rückt auf den siebten Platz in der Bundesliga vor.

Berlin. Union Berlin hat seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga nach fünf Spielen ohne Sieg beendet. Die Köpenicker gewannen mit 1:0 (0:0) beim Tabellennachbarn SC Freiburg und rückten dadurch auf den siebten Platz in der Tabelle vor.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Union den sonst so heimstarken Freiburgern keinen Torschuss ermöglichte, war es Grischa Prömel, der eine Flanke von Marcus Ingvartsen per Kopfball auf vier Metern verwertete (64.). Prömel war für Christian Gentner in die Startelf gerutscht.

Musa vergibt Riesenchance für Union Berlin

Auch danach bliebt Union aufmerksam in der Defensivarbeit. Die Freiburger, die nun zunehmend auf den Ausgleich drängten, bekamen kaum einen Angriff zu Ende gespielt. In der 83. Minute vergab der eingewechselte Petar Musah sogar die Riesenchance zum 2:0.

