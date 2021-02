Union geht in die entscheidende Phase

Zugang Petar Musa (l.) kann in Mainz schon in den Kader des 1. FC Union rücken.

Berlin. Der Blick auf die Tabelle spiegelt nur einen Teil der Realität wider. Dort steht der 1. FC Union in der Fußball-Bundesliga auf dem achten Platz, kann lustvoll nach oben schauen, zuweilen sogar ein wenig träumen. In Mainz dagegen herrscht Sorge, die Zweite Liga droht den Rheinhessen als Vorletztem, der Rückstand auf den Relegationsplatz ist mit sieben Zählern schon enorm. In der Wahrnehmung von Urs Fischer spielen diese Fakten aber nur eine untergeordnete Rolle. Am Sonnabend treten die Berliner beim FSV an, „Mainz ist ein direkter Kontrahent“, sagt Fischer.

Die Köpenicker lassen sich vom Augenblick also nicht blenden, halten einzig und allein am Ziel Klassenerhalt fest. Was nach den jüngsten drei Spielen ohne Sieg gewiss keine schlechte Einstellung ist. „Wenn wir Mainz auf Distanz halten können, sind wir auf einem guten Weg“, findet Fischer. Doch die Herausforderung dabei ist aus Sicht des Schweizers hoch. Denn der FSV lieferte zuletzt durchaus beachtliche Leistungen. „Mainz wirkt gefestigter, sie waren in den letzten drei, vier Spielen sehr kompakt und haben sehr organisiert gegen den Ball gearbeitet“, so der Trainer. Dabei gelang dem 17. der Tabelle ein 1:1 gegen Dortmund und ein 3:2 gegen Leipzig. Fischer: „Da sind wir gewarnt. Ich gehe davon aus, dass es von unserer Seite ein sehr gutes Spiel braucht, um etwas mitzunehmen.“

Zugang Musa kann mit Union nach Mainz reisen

Überhaupt warnt der Trainer davor, die nächsten Partien mit einem Selbstverständnis anzugehen, das sich an der Tabellenposition orientiert. Zwar liegen vor Union einige Spiele gegen Gegner, die in der Rangliste hinter den Berlinern stehen. Aber das „bedeutet noch lange nicht, dass sie von der Qualität her schlechter sind als wir“. Unterschätzen werde man daher niemanden, auch in Mainz etwa müsse Union an die Leistungsgrenze gehen und sehr effizient sein.

Helfen kann dabei vielleicht schon Petar Musa, der Anfang der Woche von Slavia Prag ausgeliehen wurde. Die Arbeits-Quarantäne des 22-jährigen Kroaten endet am Freitag, er darf also mit nach Mainz reisen. Nach der Verletzungsmisere im Angriff ist der Coach froh, dass „wir einen zusätzlichen Stürmer bekommen haben, denn jetzt geht es in die entscheidende Phase der Meisterschaft“. Drei Einheiten konnte der Zugang bislang mit dem Team bestreiten. „Er benötigt noch Zeit, um sich an unsere Gegebenheiten und an unsere Prinzipien zu gewöhnen“, sagt Fischer, in dessen Wahrnehmung Musa eine gute Alternative im Union-Angriff könnte.

Noch mehr zum 1. FC Union finden Sie hier.