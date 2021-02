Bei Union steht der Vordenker ganz hinten

Berlin. Wenn es um Fußball geht, dann dreht sich bei Andreas Luthe längst nicht alles einzig und allein um das runde Spielgerät. Sein Horizont reicht über die Grasnarbe weit hinaus, und es wirkt fast, als hätte er jenseits des Platzes gerade ein neues Betätigungsfeld ausgelotet. In den vergangenen Wochen und Monaten diskutierte der Torwart des 1. FC Union viel, machte sich Gedanken über den künftigen Weg des Spiels in Deutschland. Was dabei herauskam, ist seit Mittwoch nachzulesen im Bericht der Taskforce „Zukunft Profifußball“.

Dort werden Ziele formuliert, die bis 2030 erreicht werden sollen, Handlungsempfehlungen gegeben. Alles ist langfristig angelegt, wobei manche Themen durchaus dringlicher Natur sind. „Ich habe die Hoffnung, dass wir uns bei der Förderung des Frauen-Fußballs, beim Thema Nachhaltigkeit und beim Thema Menschenrechte frühzeitig positionieren als deutscher Fußball“, erzählt der Keeper, der als einziger Bundesliga-Spieler dem 37-köpfigen Gremium aus Politik, Sport, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft angehört.

Die Arbeit mit den Experten fand der Torhüter anregend. „Dieser Prozess war sehr interessant, ich habe es genossen“, so der 33-Jährige, der in diesen Tagen nicht nur wegen der Taskforce eine erhöhte Aufmerksamkeit erfuhr. Die Fans des Berliner Bundesligisten sorgten sich nach seiner unfreiwilligen Auswechslung (69.) am vergangenen Sonnabend gegen Mönchengladbach (1:1) um seine Gesundheit. Und Ersatzmann Loris Karius (27) nutzte die unverhoffte Chance, sich nicht nur spielerisch, sondern auch verbal neu zu positionieren im Köpenicker Keeper-Duell.

Trainer Fischer will keine Torwartdiskussion bei Union

Gebracht haben dürfte das wenig. Luthe ist wieder fit, schon im Laufe des Sonnabends ging es ihm besser. Dennoch durchlief er das gesamte Protokoll, das darauf ausgerichtet ist, Gehirnerschütterungen bei Spielern zu diagnostizieren. „Wir müssen bei dem Thema vorsichtig sein und manche Spieler vor sich selbst schützen, denn Profis haben immer den Drang weiterzumachen. Ich finde es gut, dass wir diese Tests im Nachgang haben“, erzählt Luthe, der selbst am Boden liegend noch davon ausgegangen war, weiterspielen zu können. Erst als er aufstand, sei er „Karussell gefahren“, da wäre es auch zum Wohl des Teams vernünftig gewesen, nicht weiterzumachen.

Karius kam nach dem Spiel zu ihm, beide haben kurz geredet. „Ich habe ihm gesagt, dass mein Schädel brummt und es richtig war zu wechseln“, sagt Luthe, der seit Saisonbeginn bei Union spielt. Der jüngere Kontrahent wechselte später in der Saison, mit der Ambition, die Nummer eins zu werden. Was er nun noch einmal bekräftigte. „Ich sehe mich hier schon im Tor“, erzählte der nach dem Kurzeinsatz gegen Mönchengladbach. Doch eine Torwartdiskussion wollte sich Trainer Urs Fischer von ihm nicht aufdrängen lassen, schließlich hat Luthe seinen Anteil daran, dass die Berliner so stark durch die Saison marschieren.

Unions Ersatzmann Karius hadert mit seinem Schicksal

Am Sonnabend beim Vorletzten in Mainz, dort also, wo Karius in den Profifußball aufstieg, steht nun wieder Luthe im Tor. „Das freut mich, wenn mir Vertrauen geschenkt wird. Ich versuche, das so gut wie möglich zurückzuzahlen“, sagt der Torhüter. Die jüngste Aufregung scheint bei ihm gar nicht richtig angekommen zu sein, Luthe strahlt unheimlich viel Gelassenheit und Souveränität aus. Nicht nur auf dem Platz, auch als Mensch. Er kennt das Leben eines Profis seit vielen Jahren. „Es wird immer jemanden geben, der gern den Platz hätte, den du hast. Oder du bist mal der, der weiterkommen möchte. Das ist die Art, wie professioneller Fußball funktioniert, das bringt mich wirklich nicht aus der Ruhe“, so Luthe.

Er verfolgt daher ein klares Konzept: „Es hat mir noch nie geholfen, wenn ich nach links und rechts schaue. Der einzige Auftrag, den ich habe, ist Union zu helfen, in der Liga zu bleiben. Alles andere juckt mich relativ wenig.“ Luthe macht also einfach seine Arbeit, leise und besonnen, fokussiert allein auf seine Aufgabe. Im Mittelpunkt stehen, das muss er nicht. „Nichts liegt mir ferner. Ich bin kein Schauspieler.“ Diese Züge erinnern stark an seinen Trainer. Vielleicht stünden sie auch dem Kollegen nicht schlecht, der mit seinem Schicksal hadert.

Unions Nummer eins will die Arbeit der Taskforce gern weiterführen

Das erscheint bei Karius sogar nachvollziehbar, denn er sollte sich in Richtung des Zenits seines Schaffens bewegen, stand mit dem FC Liverpool, von wo er bis Saisonende ausgeliehen ist, schon im Finale der Champions League. Doch nun gelingt es ihm nicht, sich gegen einen Kollegen durchzusetzen, der bislang in Bochum und Augsburg spielte. Das kann durchaus dazu führen, sich mehr mit der Situation als mit den eigenen Leistungen zu beschäftigen.

Luthe steht mit seiner Erfahrung über diesen Dingen, und hat deshalb auch die Muße, schon ganz weit vorauszudenken. Die Arbeit der Taskforce ist keineswegs beendet. „Dieser Ergebnisbericht reicht keinem, das ist ein Zwischenfazit. Wir haben den Scheinwerfer auf gewisse Themen gerichtet, jetzt geht es darum, ins Detail zu gehen“, erzählt der Schlussmann des 1. FC Union. Er hat signalisiert, dass er gern dabei wäre, wenn die Gespräche intensiviert werden. Eine Berufung für die Zeit nach der Karriere scheint damit schon gefunden.

