Unruhe begleitet Union in eine schwierige Phase

Berlin. Die Nachricht kam schnell, am Sonntagvormittag bereits. Und sie klang wie eine Entwarnung, auch wenn eine abschließende Untersuchung seines Kopfes nach dem Zusammenprall mit Verteidiger Robin Knoche und Mönchengladbachs Marcus Thuram sicher notwendig ist, um eine tiefergehende Verletzung auszuschließen. „Kopfschmerzen und ein weiterer Punkt“, schrieb Andreas Luthe (33) also und lobte seine Mitspieler für eine „gute Teamleistung“ beim 1:1 gegen die Borussia. Was nach dem dritten sieglosen Spiel bleibt, ist eine gewisse Unruhe bei den Köpenickern.

Da ist der ungewollte Wechsel auf der Torwartposition im Spiel gegen die Gladbacher. Und ein Auftritt von Ersatzmann Loris Karius, der zu denken gibt, nicht wegen seiner Parade nach Thurams Kopfball in der Nachspielzeit, die den Punktgewinn sicherte. Die Leihgabe des FC Liverpool machte aus seinem Herzen keine Mördergrube und offenbarte, wie sehr es in ihr rumort.

Karius sieht sich bei Union Berlin im Tor

Karius gestand, dass er in den vergangenen Wochen „oft“ die Faust in der Tasche geballt habe, weil er sich mit der Reservistenrolle zufriedengeben muss. „Weil es nicht mein Anspruch ist. Ich sehe mich hier schon im Tor“, erklärte der 27-Jährige. Zuvor hatte er nur einmal für Union in einem Pflichtspiel im Tor gestanden, beim Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SC Paderborn (2:3) kurz vor Weihnachten. Ein Auftritt, nach dem sich keine Gedanken an einen Wechsel der Nummer eins bei Union aufdrängten.

„Ich kam spät dazu, dann wurden in den ersten beiden Spielen die Situationen für Andi bewertet und seitdem haben wir fast nicht mehr verloren“, sagte Karius, „das ist schon extrem bitter für mich. Aber die Mannschaft hatte einen Top-Lauf. Ich bin zuversichtlich, dass ich meine Einsätze noch bekomme und denke, dass ich es auch verdient hätte.“

Eine Aussage, die folgende Interpretation zulässt: Karius fühlt sich ungerecht behandelt, nachdem sein Kontrahent seiner Meinung nach zu viele Fehler gemacht habe. Schließlich vermied er es im Interview direkt nach dem Spiel, Luthe Genesungswünsche zukommen zu lassen. Das lässt bei aller Rivalität, die es auf der Torhüterposition zwangsläufig gibt, wenig Teamgeist erkennen. Zumal jene gut fünfeinhalb Minuten, die Karius brauchte, bis er für die Einwechslung bereitgewesen ist, auch kaum positiven Eindruck hinterlassen haben dürften.

Union Berlin sieht keine Torwart-Debatte

Angesichts des Umstandes, dass ein Einsatz Luthes bei Mainz 05 am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) nicht völlig auszuschließen ist, sieht Trainer Urs Fischer auch keinen unbedingten Handlungsbedarf. Luthe gehe es nach dem Zusammenprall „entsprechend gut“, sagte Fischer. „Ich wüsste nicht, warum eine Debatte ausbrechen sollte“, erklärte der Coach und verortete Karius‘ Gebaren wie folgt: „Natürlich ist Loris nicht zufrieden. Aber er macht seine Sache gut. Das gehört zum Innenleben einer Mannschaft.“ Die Zwischentöne wird jedoch auch der Schweizer nicht überhört haben.

Kaum Zwischentöne gab es bei der Beurteilung der Partie gegen Mönchengladbach. Wieder wurde ein gutes Spiel abgeliefert, laut Mittelfeldspieler Robert Andrich sogar „ein sehr gutes“. Durchaus richtig, wenn man einem Champions-League-Achtelfinalisten nicht nur Gegenwehr zu bieten weiß, sondern auch diverse Chancen auf mehr Treffer und damit auch auf einen Sieg hatte. Cedric Teuchert darf sich hier angesprochen fühlen.

Dennoch betritt der Union-Jahrgang 2020/21 nach Wochen des Höhenflugs, in denen sogar Europapokal-Fantasien reifen durften, Neuland. Nur ein Punkt aus drei sieglosen Spielen in Folge – das hat es im zweiten Bundesliga-Jahr für die Köpenicker noch nicht gegeben. Und das geschieht zu einem Zeitpunkt, da man sich nicht erst noch zurechtfinden muss, sondern bereits eine spielerische Entwicklung gezeigt hat.

Union Berlin muss eine schwierige Phase meistern

„Solche Phasen hat jede Mannschaft in einer Saison“, sagte Trainer Fischer, „wir hatten diese Phase, in der du dich schwertust, wenn es um Punkte geht, noch nicht. Die gilt es zu überstehen. Aber in Leipzig und Augsburg und auch gegen Gladbach hat die Mannschaft gute Spiele gezeigt. Das hat für mich Priorität.“

Doch die Unruhe, die durch gute Spiele ohne die erhoffte – weil verdiente – Belohnung unweigerlich entsteht, kann auch dazu führen, dass die Spieler einen riskanten Schutzmechanismus aktivieren. Doch sich die Dinge schönzureden, kann schnell dazu führen, den Fokus auf das Wichtigste im Fußball zu verlieren: das Sammeln von Punkten. Und ein Abwärtstrend, der dann eintritt, würde einer bislang so famosen Union-Saison nicht gerecht werden. Von immer noch möglichen Europa- oder Champions-League-Träumereien ganz zu schweigen.

Zwei Tage haben Unions Profis nach dem Remis gegen Gladbach freibekommen, erst am Dienstag geht es mit Blick auf das Spiel in Mainz weiter. Zeit genug, um den Kopf ein wenig freizubekommen. Sei es mit Blick auf weitere Siege oder einen immer noch intakten Teamgeist. Trainer Fischer wird schon wissen, wie er seine Spieler wieder komplett in die Spur bringt. Zumindest in den vergangenen gut zweieinhalb Jahren ist ihm dies immer wieder gelungen.

Mehr über Union Berlin lesen sie hier.