Union legt den Grundstein für eine bessere Zukunft

Für Union ändert die Niederlage in Augsburg nichts an der Tatsache, wie wertvoll diese Saison wirklich ist, meint Michael Färber.

Berlin. Das musste ja mal so kommen. Union verliert mit dem 0:1 bei RB Leipzig und dem 1:2 beim FC Augsburg zwei Spiele in Folge. Wenn man ehrlich ist, ist genau das eingetreten, was man mit Blick auf das überhaupt erst zweite Bundesliga-Jahr der Köpenicker ohnehin längst erwartet hat: die berühmte sportliche Delle. Die ändert jedoch nichts daran, dass Union den Grundstein für eine bessere Zukunft längst gelegt hat.

Die Niederlage zum Rückrundenstart hin, das Abrutschen auf Platz acht in der Tabelle her – Union liefert immer noch eine Saison ab, die der Mannschaft von Trainer Urs Fischer nur wenige zugetraut haben. Sie übererfüllt damit folglich die Erwartungen, die man an sie haben durfte. Das schafft vor allem eines: Sympathie.

Union Berlin hat Erfolg und lässt darüber reden

Sympathie für die Arbeit, die die sportliche Führung um Coach Fischer und Manager Oliver Ruhnert beim Zusammenstellen und Formen des Kaders leisten. Sympathie für eine Mannschaft, deren sportliche Entwicklung sichtbar ist und deren Einsatz auch in schwierigen Situationen dem Teamgedanken folgt. Und auch wenn die Alte Försterei wegen der Coronavirus-Pandemie seit Monaten leer bleibt: 37.213 Mitglieder, die Union zum Ende des Jahres 2020 ausgewiesen hat, sprechen eine deutliche Sprache.

Union akquiriert durch die erfolgreichen Jahre mit Aufstieg, Klassenerhalt und Höhenflug eine komplette Fan-Generation. Weil der Verein Erfolg hat und andere darüber reden lässt. Anders als beim Lokalrivalen Hertha BSC, wo der Erfolg, der von allen herbeigeredet wird, ausbleibt. Ähnlich wie Hertha mit der Bundesliga-Rückkehr 1997 ist nun auch Union dabei, sich eine neue Fan-Basis zu schaffen, die dem Verein einen enormen Rückhalt gibt.

Dass Union zumindest öffentlich nie versucht hat, sich als Gegenpart zu Hertha zu installieren, sondern als weiteres Angebot in der Sport-Hauptstadt, trägt seinen Teil dazu bei. Berlin jedenfalls kann dieses Angebot jedenfalls nur guttun.

