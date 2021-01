Gikiewicz wird gegen Union zum Matchwinner

Union startet mit einem 1:2 in Augsburg in die Rückrunde und fällt nach der zweiten Niederlage in Folge auf den achten Platz zurück.

Berlin. Die Umarmung nach dem Schlusspfiff war kurz und sportlich fair. Und sie genügte, um an den Protagonisten das Resultat ablesen zu können. Hier Andreas Luthe, Torwart des 1. FC Union, dessen Miene ernst blieb, voller Enttäuschung, auch mit ein wenig Ärger versehen. Dort Rafal Gikiewicz, Torhüter des FC Augsburg, merklich entspannter, mit einem leichten, zufriedenen Lächeln. Union verliert mit 1:2 (1:1) beim FC Augsburg, kassiert erstmals in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge und rutscht nach der vierten Schlappe auf Rang acht zurück. Weil der Gegner in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger gewesen ist.

„Wir hatten viel Spielkontrolle, haben uns dafür aber nicht belohnt“, sagte Luthe. Grischa Prömel fügte hinzu: „Augsburg hat probiert, uns ihr Spiel aufzudrücken. Wir bekommen viel zu einfach das erste Tor. Augsburg brauchte nicht viele Chancen, war eiskalt heute.“

Union wollte etwas gutmachen. Die Erinnerungen an den Saisonstart, als die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verdient mit 1:3 unterlag, waren noch existent. Vielleicht nicht mehr auf dem Platz, jedoch sicher im Vorfeld. Entsprechend selbstbewusst gingen die Köpenicker in die Partie. Auch konzentriert, schnell wurde versucht, mit spielerischen Mitteln dem aggressiven Gegner zu begegnen.

Union Berlin findet kaum ein Durchkommen

Schnell wurde jedoch auch deutlich, dass dies gegen die Augsburger leichter gesagt als getan war. Entsprechend früh schaltete Union um auf jene Taktik, die im Premierenjahr der Schlüssel zum Klassenerhalt gewesen ist und natürlich auch im zweiten Bundesliga-Jahr bei aller fußballerischer Weiterentwicklung gern zur Anwendung kommt: der lange Ball in die Spitze.

Mit Taiwo Awoniyi hatte Union dafür einen robusten, mit dem zweiten Stürmer Sheraldo Becker einen schnellen Abnehmer für lange Bälle. Das brachte Befreiung in der eigenen Defensive, jedoch nicht wirklich Gefahr vor dem Augsburger Tor. „Wir machen zu wenig nach vorn, haben zu wenig Tiefe in unseren Aktionen“, monierte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, nach der ersten Halbzeit, „wir hätten eigentlich ein paar gute Möglichkeiten gehabt, spielen sie aber nicht richtig aus.“

Die Köpenicker kamen dennoch zum Zuge, wenn auch aus dem Nichts. Awoniyi hatte wie so oft seinen Körper entscheidend eingesetzt und den Ball auf Marcus Ingvartsen gelegt. Der Däne zog von der Strafraumgrenze einfach ab, und der Ball ins lange Eck war zu lang für Augsburgs Torwart Gikiewicz (25.).

Union Berlin verschießt einen Elfmeter

Einziger Nachteil: Es war nicht die Führung für Union, sondern der Ausgleich zum 1:1. „Bei der ersten Aktion auf unser Tor liegen wir in Rückstand, das war unnötig. Beim Tor verteidigen wir schlecht“, sagte Manager Ruhnert über die Entstehung des 0:1. Nach einem Abschlag von Gikiewicz verlängerte André Hahn den Ball per Kopf gegen Nico Schlotterbeck, der den gesperrten Florian Hübner in der Dreier-Abwehrkette ersetzte, direkt in den Lauf von Florian Niederlechner. Luthe im Union-Tor hatte das Nachsehen (17.).

Überhaupt war es Niederlechner, der dem Spiel nach dem Seitenwechsel seinen Stempel aufdrückte. Keine zwei Minuten waren nach Wiederanpfiff vorbei, da stand der Offensivmann der Augsburger goldrichtig und traf zum 1:2. Marco Richter hatte einen langen Pass rechts in den Strafraum geschlagen, wo Hahn den Ball gegen Schlotterbeck aufs Union-Tor brachte und Luthe zu einer Parade zwang, die schließlich Niederlechner ins Spiel brachte (47.).

Neun Minuten später entschied Schiedsrichter Felix Brych (München) auf Strafstoß für Union. Niederlechner hatte den von hinten heraneilenden Grischa Prömel gegen den rechten Knöchel getreten. Eine Aktion, bei der sicherlich keine Absicht zu unterstellen ist. An der Regelwidrigkeit und der Korrektheit der Entscheidung, für die es den Videoassistenten benötigte, gab es jedoch nichts zu zweifeln. „Ich versuche auf den ersten Pfosten zu gehen und werde unglücklich getroffen. Das ist ärgerlich für den Gegenspieler, aber es ist ein klarer Elfmeter“, sagte Prömel.

Union Berlin fehlt es an Effektivität

Nun schlugen Gikiewiczs große Momente. Den fälligen Elfmeter von Ingvartsen parierte er klasse, kurz darauf verhinderte er den erneuten Ausgleich für Union, nachdem Awoniyi aus sechs Metern draufgehalten hatte (60.). Beim Nachschuss von Prömel konnte Felix Uduokhai entscheidend stören. Nein, Union war nicht die schlechtere Mannschaft, doch die Augsburger legten eine höhere Effektivität an den Tag.

Die Schwaben zogen sich nun merklich zurück und setzten auf Konter. Einen davon entschärfte Schlotterbeck gegen Hahn nach Vorarbeit von Niederlechner (70.). Union wiederum mühte sich sehr, die Augsburger Defensive aufzuspielen. Fischer hatte dafür mit Marius Bülter (in der 60. Minute für Becker) sowie Christian Gentner (für Prömel) und Akaki Gogia (für Ingvartsen, beide 71. Minute) frisches Personal gebracht.

Mit Cedric Teuchert für Schlotterbeck wurde elf Minuten vor Schluss die Offensive noch mehr gestärkt, außerdem ersetzte Niko Gießelmann auf der linken Seite Christopher Lenz. Doch Unions Offensivbemühungen blieben zu oft Stückwerk, um wirklich Gefahr heraufzubeschwören. Es war Kapitän Christopher Trimmel, der in der dritten Nachspielminute nach Hereingabe von Gogia den Ball vor dem leeren Augsburger Tor nicht erreichte.

