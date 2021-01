Unions Gradmesser ist mal wieder RB Leipzig

Berlin. Gefeiert werden darf auf jeden Fall. Zum 55. Mal jährt sich am Mittwoch die Neugründung des 1. FC Union. Und selten begleiteten schönere Umstände einen Geburtstag der Köpenicker. Schließlich können die Berliner zum Abschluss der Hinrunde auf ihre bislang beste Halbserie in der Fußball-Bundesliga zurückblicken. Dafür spielt der Ausgang ihrer Partie bei RB Leipzig nicht mal mehr eine Rolle (20.30 Uhr, Sky).

Belanglos ist das Duell deshalb gewiss nicht. Neben dem Erwerb von wichtigen Punkten bietet es vielmehr eine gute Gelegenheit zur Reflexion für die Berliner. Hautnah dürfen sie die eigene Entfaltung in den vergangenen eineinhalb Jahren spüren. Im August 2019 traf das Team von Trainer Urs Fischer im ersten Spiel im Oberhaus auf Leipzig und wurde beim 0:4 kompromisslos auf die Defizite aufmerksam gemacht, die eine Bundesliga-Mannschaft tunlichst nicht aufweisen sollte. Jetzt kann Union plötzlich prüfen, ob die eigene Klasse schon für die europäische Ebene genügt. Leipzig dient mal wieder als Gradmesser.

Bei Union hat sich seit dem ersten Bundesliga-Duell viel verändert

Am Ende wird weniger das Ergebnis des Spiels die Richtung vorgeben, sondern die Schlussfolgerungen, die Union daraus zieht, sind entscheidend. Wie nach dem ernüchternden ersten Auftritt gegen die Sachsen. Den Berlinern fehlte viel damals. Doch Fischer brachte sein Team mental und spielerisch schnell auf das richtige Niveau, um in der Bundesliga zu bestehen. In der zweiten Saison jetzt sogar mit einem großen Wandel weg vom klassischen, abwartenden und rustikalen Abstiegskandidaten-Fußball hin zu einem läuferischen, auf Spielanteile ausgelegten System, mit dem die Berliner oft mehr als nur ein ebenbürtiger Gegner sind.

Gegen Leverkusen demonstrierte Union gerade eindrücklich, was den Klub so stark macht. „Wenn du nicht so bereit bist, nicht so kompakt stehst, dann wird es unheimlich schwierig. Aber wenn du Mut hast, mit dem Ball etwas zu kreieren, dann ist schon etwas möglich“, sagt Fischer. So wurde Bayer als Dritter 1:0 geschlagen, so ließen alle Top-Teams gegen die Köpenicker Punkte. Zwei Siege und fünf Remis gelangen gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Deshalb rangiert Union auf Platz fünf.

Unions Coach schätzt den Trainer des Gegners

Beim Zweiten in Leipzig hat man dies registriert. „Die Saison von Union ist außergewöhnlich gut“, sagt Trainer Julian Nagelsmann. Wie Fischer (54) in Berlin ist der junge Coach (33) eng mit dem Erfolg von RB verbunden. Sein taktisches Gespür führte Leipzig zuletzt in das Halbfinale der Champions League, aktuell sind die Sachsen erster Verfolger der Bayern. „Sie haben viel Qualität in allen Bereichen, physisch, aber auch eine gute Spielanlage und Technik“, findet Fischer, der die Arbeit seines Kollegen ebenso schätzt, wie es andersherum der Fall ist.

Der unaufgeregte Fischer und der extrovertierte Nagelsmann unterscheiden sich deutlich, doch sie passen gut zu ihren Vereinen. Union als in sich ruhendes Gebilde und Leipzig als ehrgeiziges Projekt mit Titelhunger haben die richtigen Übungsleiter gefunden für die jeweiligen Ziele. Fischer mag, wie sich das Team von Nagelsmann „in den internationalen Spielen gezeigt hat, weil alles darin enthalten ist. Sie sind kompakt, können sich aus Drucksituationen lösen, haben nie Stress und sind variabel, wenn es um Systeme geht". Der RB-Coach attestiert dem Berliner einen „herausragenden Job“ und ist beeindruckt von Unions Fußball: „Sie sind sehr diszipliniert, laufen am meisten in der Liga, machen das nicht immer in einem maximalen Tempo, aber haben die geringsten Abstände zueinander. Sie führen gar nicht allzu viele Zweikämpfe, aber aufgrund dieses engen Netzes, gewinnen sie einfach viele Bälle und sind dann unglaublich konterstark.“

Leipzig steht gegen Union ein wenig unter Druck

Dank dieser Fähigkeiten trennen die Köpenicker lediglich vier Zähler von den Leipzigern, die zuletzt zweimal nicht gewinnen konnten. Um am FC Bayern dranzubleiben, benötigt Nagelsmann dringend einen Erfolg. „Wir müssen wirklich von der ersten Minute an bereit sein, das wird ein ganz schwieriges Spiel", ahnt Fischer, der auf einen Kontrahenten trifft, der in dieser Saison sieglos ist gegen Teams, die sich aktuell unter den ersten Sieben der Tabelle befinden.

Diese Konstellation macht die Aufgabe nur interessanter. Der ambitionierte Gastgeber befindet sich in einer gewissen Drucksituation, Union muss sich damit arrangieren. Und wird anschließend wissen, ob schon ein paar verlegene Blicke in Richtung Europa League oder sogar Champions League erlaubt sind. Eine solche Entwicklung darf ebenso gefeiert werden wie der 55. Geburtstag eines Klubs, der vorrangig den Abstieg vermeiden will.

