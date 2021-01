Unions Höhenflug ist mehr als nur eine Momentaufnahme

Berlin. Die Bayern, Borussia Dortmund, dann Wolfsburg und nun Bayer Leverkusen – der zweite Teil der Hinrunde ist alles andere als ungemütlich für den 1. FC Union verlaufen. Zwei Siege und zwei Unentschieden fuhr der Berliner Fußball-Bundesligist gegen die Großen der Liga ein. „Die Ergebnisse stimmen absolut im Augenblick“, spricht Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, am Tag nach dem 1:0 gegen die Leverkusener am Freitagabend von einer „überraschenden Statistik.“

Und natürlich fällt auch wieder der Begriff „Momentaufnahme“. Doch wie viel Momentaufnahme ist das noch, wenn Union die Mannschaft ist, die den Spitzenteams der Liga derart Paroli bietet? Und wie viel Tendenz lässt sich mit 28 Punkten aus 16 Spielen ablesen? Leverkusens Coach Peter Bosz ließ sich mit Blick auf die Champions-League-Plätze zu einem „Wenn man auf die Punkte schaut, ist Union sicher ein Konkurrent“ hinreißen.

Union Berlin entscheidet enge Spiele für sich

Der Trend spricht in diesen Tagen in jedem Fall für die Überraschungsmannschaft der Liga, und Ruhnert will auch einen Grund dafür ausgemacht haben. „Die 50:50-Spiele fallen gerade auf unsere Seite. Arbeiten wir daran, dass es so bleibt“, sagt der Manager. Dennoch bedarf es auch einer gewissen Qualität, um sich nicht nur aus Versehen in der oberen Tabellenregion zu verirren, sondern sich festzusetzen, wie es Union seit Wochen macht.

„Die Gegner haben nicht immer eine bessere Qualität als wir. Wir sind mit dem Kader schon in der Lage, in der Liga bleiben zu können“, erklärt Ruhnert. Dennoch machte Ruhnert nachvollziehbar erhebliche Unterschiede zu den erklärten Europacup-Anwärtern aus. „Wir sind von der Qualität noch weit entfernt von denen, denen wir gerade Paroli bieten“, sagt Ruhnert und nennt „fußballerisch große Unterschiede“ wie „Tempo, Spielweise und Ballbesitz“.

Union Berlin hat eine andere Qualität

Gerade die erste Halbzeit gegen Leverkusen bestätigte den Manager in seiner Einschätzung eines „Klassenunterschieds“. Auch Unions Trainer Urs Fischer sah seine Mannschaft vor der Pause „überhaupt nicht auf Augenhöhe“ mit einem Titelkandidaten. Ruhnert setzt dem aber auch entgegen: „Es ist eine Riesenqualität der Mannschaft, dass sie nie aufhört.“ Alles eine Frage der Einstellung also, „und das ist auch eine Qualität“, so Ruhnert.

So ganz trauen scheint Ruhnert der derzeitigen Situation dennoch noch nicht. Seine Reaktion nach dem Schlusspfiff, als er sich in „Was haben wir jetzt wieder angestellt“-Manier durch die Haare fuhr, versuchte er mit einem Augenzwinkern noch so zu erklären: „Mein Gel war komplett verklebt.“ Danach gab er diesen Einblick in sein Seelenleben: „Das wir das am Ende 1:0 gewinnen und Cedric Teuchert auch dieses Tor erzielt, das kannst du nicht erfinden. Das ist eine Situation, die uns alle im Augenblick überrascht.“

Union Berlin verfolgt eine weiteres Ziel

Dass die Zielsetzung Klassenerhalt auch nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage nicht nach oben korrigiert wird, ist die logische Folge. Oder wie es Ruhnert formulierte: „Ein weiteres Jahr oben zu bleiben, ist unser Ziel. Im nächsten Jahr die Alte Försterei endlich mal, wenn alles gut läuft, wieder so zu erleben, wie wir sie alle kennen – das ist ein größerer Antrieb als alles andere.“

