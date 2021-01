Unions Spiel gegen Wolfsburg wird zum Fall für zwei

Berlin. Auf dieses Glatteis will er sich gar nicht erst führen lassen. „Die Favoritenrolle, so ehrlich müssen wir sein, müssen wir schon dem Gegner überlassen“, sagt Robin Knoche vor dem Duell seines 1. FC Union gegen den VfL Wolfsburg am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky). „Aber dass wir uns mit unserer Leistung nicht verstecken müssen, ist auch klar. Wir spielen zu Hause, da sollten wir schon mutig auftreten“, fügt der Innenverteidiger hinzu.

Dann ist das Duell des Tabellenfünften aus Köpenick gegen den Sechsten aus Niedersachsen, beide mit 24 Punkten nach 14 Spieltagen, aber wenigstens ein Duell auf Augenhöhe, oder? Es ist Marvin Friedrich, der Knoche zur Seite springt: „Davon sind wir noch ziemlich weit weg. Wolfsburg ist eine absolute Topmannschaft, die sehr reifen und cleveren Fußball spielt.“

Was im verbalen Schlagabtausch funktioniert, ist auf dem Platz gang und gäbe: Knoche und Friedrich ergänzen sich, seit der ersten Spielminute in dieser Saison. So wird das Duell gegen die Wolfsburger erneut ein Fall für zwei.

Union Berlin hat erst 18 Gegentore kassiert

Es war vielleicht der unspektakulärste Transfer, den Union im vergangenen Sommer getätigt hat, was die Aufmerksamkeit betrifft. Doch der Wechsel von Knoche aus Wolfsburg an die Alte Försterei hat aus Union-Sicht nur Gewinner hervorgebracht. Knoche, den der VfL nach 15 Jahren aussortiert hat, blühte bei Union neu auf. Der 28-Jährige war sofort Chef in der Abwehr.

An seiner Seite vollzog Friedrich den nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Um keinen anderen Spieler hatte Union nach dem Aufstieg 2019 mehr gekämpft, weil Trainer Urs Fischer und Manager Oliver Ruhnert in dem Abwehrmann enormes Potenzial sahen – Friedrichs Entwicklung gibt ihnen recht.

Zusammen bilden Knoche und Friedrich den Grundstein dafür, dass Union nach 14 Spieltagen erst 18 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur RB Leipzig (9), Bayer Leverkusen (14) und Wolfsburg (15) – Unions nächste drei Gegner – haben weniger.

Verteidiger von Union Berlin wird unterschätzt

„Wir harmonieren mittlerweile sehr gut“, sagt Knoche über seinen Nebenmann, „natürlich musste es sich erst ein wenig einspielen. Aber es ist nicht nur Marvin, sondern auch wenn wir von Vierer- auf Fünferkette wechseln, haben wir uns da sehr gut abgestimmt.“

Dass Friedrich vor allem wegen seiner vier Saisontore ein wenig mehr Aufmerksamkeit genießt, stört den Ex-Wolfsburger nicht. „Wer Tore macht, ist immer mehr im Fokus. Da müsste jeder Verteidiger ja neidisch auf Stürmer sein. Aber gut, wenn er trifft, dann hat die Mannschaft Erfolg.“

Bescheidenheit, die man Knoche abnimmt, weil er auch auf dem Platz ähnlich agiert: ohne großes Aufsehen, dafür aber mit enormer Effizienz. Nicht von ungefähr stufte Manager Ruhnert den Abwehrmann unlängst als „mit Sicherheit sehr unterschätzt“ ein. Knoche „ist für uns superwichtig und zuverlässig ohne Ende. Er macht einen richtig guten Job.“

Knoche ist bester Passgeber bei Union Berlin

Für Trainer Fischer ist er ein wichtiger Anker in der Startelf. „Er gibt der Mannschaft Halt, wir profitieren von seiner Erfahrung und durch seine Art, wie er kommuniziert, das macht er wirklich sehr gut“, erklärt der Union-Coach, „auch die Entwicklung von Marvin hat mit Knoche zu tun. Ich glaube aber auch, dass er von Union profitiert, von seinen Mitspielern. Er hat sich schnell zurechtgefunden und fühlt sich sehr wohl bei uns. Das sieht man dann auch auf dem Platz, wo er sich im Spiel mit dem Ball immer mehr zutraut.“

Keine Selbstverständlichkeit, wenn man nach 15 Jahren jenen Klub verlässt, durch dessen sämtliche Jugendmannschaften man gelaufen und zum gestandenen Profi geworden ist. „Natürlich war das ein Umbruch, ich hatte diese Situation vorher noch nicht. Von daher war es ein anderer Schritt für mich“, gibt Knoche zu. Wohl wissend, dass nicht nur die Mannschaft seinen Einstieg bei Union erleichtert hat. „Das ist rundum sehr gut gelaufen, auch weil meine Frau mir den Rücken freihält“, sagt Knoche. Dass Knoche mit einer Quote von 88,9 Prozent auch Unions bester Passgeber ist, soll nicht unerwähnt bleiben.

Union Berlin und das spezielle Wiedersehen

Ebenso wenig wie die deutsche Nationalmannschaft, mit der so mancher Marvin Friedrich bereits in Verbindung bringt. Zumal Friedrichs Kopfballstärke nicht nur bei seinen Toren zur Geltung kommt: 43 Kopfballduelle hat er gewonnen, so viele wie kein anderer bei Union. Ich habe es natürlich wahrgenommen. „Ich kann daran nichts ändern und nur jede Woche versuchen, meine Leistung zu bestätigen. Den Rest müssen andere entscheiden“, sagt Friedrich zum Thema DFB-Elf.

Bleibt nur noch die Frage zu klären: Wie speziell wird das Wiedersehen für Knoche mit seinem Ex-Klub? „Man merkt ja die ganze Woche schon, dass die Aufmerksamkeit etwas größer ist“, gibt er zu, „ich bin aber mittlerweile lange genug dabei“, spürt der 28-Jährige keine Nervosität. Den Grund dafür nennt er gleich mit: „Ich weiß ja, was ich kann, da werde ich mich auch nicht verrückt machen. Ich glaube, dass ich niemandem etwas beweisen muss.“ Keine Frage: Knoche und Friedrich sind bereit für den nächsten Fall für zwei.

