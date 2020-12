Union geht mit drei Problemzonen ins neue Jahr

Berlin. Der Vertragsverlängerung von Manager Oliver Ruhnert sowie der scharfen Kritik von Klubchef Dirk Zingler sowie von Ruhnert am Deutschen Fußball-Bund (DFB) folgte beim 1. FC Union am letzten Montag des Jahres business as usual. Wie in Corona-Zeiten gewohnt, nahm der Berliner Fußball-Bundesligist hinter verschlossenen Türen das Training nach dem Kurzurlaub zu Weihnachten wieder auf.

Zur kurzen Winterpause, die mehr wie eine normale Länderspielpause anmutet, gesellen sich jedoch drei Problemfelder, die die Köpenicker schnell lösen müssen, damit es zur Aufnahme des Spielbetriebs am 2. Januar (15.30 Uhr, Sky) bei Werder Bremen nicht das nächste böse Erwachen für den Tabellensechsten gibt.

Da ist die Torwartfrage, die seit der Verpflichtung von Loris Karius Ende September permanent schwelt und seit dem Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den SC Paderborn (2:3) neue Nahrung erhalten haben dürfte. Denn gegen den Zweitligisten hatte nicht Andreas Luthe, sondern Karius im Tor gestanden.

Eine Maßnahme, die durchaus überraschte, auch wenn sie im Pokal nicht unüblich ist. Und Luthe hatte von Union-Trainer Urs Fischer zwar den Status des Stammtorwarts erhalten, jedoch nicht immer völlig überzeugt. Gleiches lässt sich nun auch von Karius sagen, der zumindest beim zweiten Gegentor nicht die beste Figur abgab. Ihm zugutehalten muss man, dass der Leihgabe vom FC Liverpool die Spielpraxis fehlt.

Einen Grund, auf der wichtigen Torwartposition zu wechseln, gibt es folglich nicht. Das galt jedoch auch für das Pokalspiel gegen Paderborn. „Wir haben ein Wettbewerb, in dem ein Trainer entscheidet, wer die ersten Elf sind. Das muss jeder Spieler akzeptieren“, sagte Manager Ruhnert dazu.

Union Berlin kann einen frischen Stürmer vertragen

Mit Blick auf die Profis, die am Montag das Training nicht wiederaufnahmen, zeigt sich ein Problemfeld besonders. Max Kruse, mit sechs Treffern Unions bester Torschütze wird wegen seines Muskelbündelrisses noch Wochen fehlen, das gilt auch für Angreifer Joel Pohjanpalo (Knöchelbruch). Und wann Sturmkollege Anthony Ujah (Knieprobleme) zurückkehrt, ist ohnehin fraglich.

Darüber hinaus konnten Marcus Ingvartsen (Bauchmuskelverletzung) und Nico Schlotterbeck (Oberschenkelprobleme) teilweise nur individuell trainieren. Routinier Christian Gentner, der zuletzt wegen Wadenproblemen pausieren musste, war am Montag noch in seiner Stuttgarter Heimat.

Bedarf für eine neuen Stürmer hat Union allemal. Die finanziellen Möglichkeiten lassen hingegen in der anstehenden Transferperiode (2. Januar bis 1. Februar) wenig Spielraum. Finanzielle Verluste von zehn Millionen Euro durch die Corona-Krise wollen erst einmal aufgefangen werden. Selbst ein erneuter Gehaltsverzicht der Profis inklusive Trainerteam wird an der Alten Försterei nicht ausgeschlossen.

Die ausgezeichneten 21 Punkte aus 13 Spielen „geben dir zwar ein gutes Gefühl, aber das bringt dir am Saisonende gar nichts“, hatte Unions Manager Ruhnert schon vor Weihnachten erklärt, man müsse über Zugänge im Winter „definitiv nachdenken“. Allein bei Ujah, der seit dem Sommer ausfällt, „werden wir uns weiter Gedanken machen müssen, wie der weitere Verlauf ist. Steht er bald wieder zur Verfügung, oder fällt er weiter aus. Und: Findet man auch etwas, was für uns passend ist“, sagte Ruhnert und meinte dabei auch die Finanzen.

Union Berlin hat wenig Zeit zum Regenerieren

Schließlich ist da die besondere Situation, die diese Spielzeit durch die Pandemie mit dem Coronavirus bereithält. Anders als in den Vorjahren konnte die Zeit zu Weihnachten nur bedingt dazu genutzt werden, um abzuschalten und über die besinnlichen Tage aufzutanken. Das gilt erst recht für die Tage bis zum Jahreswechsel, in denen die Profis zwar individuelle Trainingspläne abarbeiteten, dies jedoch mit Blick auf eine Wintervorbereitung samt Trainingslager taten.

Gerade für Mannschaften mit einem solch enormen läuferischen Aufwand wie Union ist ein psychisches wie physisches Auftanken dringend notwendig. Die Köpenicker legten insgesamt 1554,2 Kilometern zurück, nur der FC Augsburg (1556,8 km) und Aufsteiger Arminia Bielefeld (1555,3 km) liefen noch mehr.

Wie sehr Unions Profis sowohl neue geistige als auch körperliche Frische benötigen, zeigte sich im Pokalspiel gegen Paderborn. Dort hatte das Fischer-Team eine erste Halbzeit abgeliefert, die Trainer Fischer als „unterirdisch“ bezeichnet hatte. Dies soll sich nicht nur am 2. Januar in Bremen nicht wiederholen.