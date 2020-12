1. FC Union Berlin: Union kann den Bayern das Wasser reichen

Rafal Gikiewicz, der Torwart von Union Berlin, kassiert das 0:2 gegen den FC Bayern – so lief es beim bislang letzten Duell in der Alten Försterei im Mai 2020.

Berlin. Es wird ruhig werden um Max Kruse. Sehr ruhig. Und das ausgerechnet vor dem Top-Heimspiel der Saison gegen den FC Bayern am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky). „Erst einmal ist Sendepause in den nächsten Tagen“, ließ der Top-Scorer (sechs Tore, fünf Vorbereitungen) auf Instagram wissen. Der 32-Jährige will sich voll und ganz auf das Auskurieren seines Muskelbündelrisses konzentrieren, den er im Derby gegen Hertha BSC (1:3) erlitten hat. Kein Kruse auf dem Platz, kein Kruse unterstützend in den sozialen Netzwerken. Wie soll der Köpenicker Klub da gegen den Champions-League-Sieger bestehen?