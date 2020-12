1. FC Union Berlin: Unions Max Kruse ist der Letzte seiner Art

Berlin. Der Vater war dagegen. Sein Sohn sollte seine Fähigkeiten nicht einfach so verschleudern. Also triezte er den Filius, seine Einstellung zu ändern. Hin zu mehr Professionalität in seinem Beruf, um das Talent, das dem Profifußballer mitgegeben wurde, zu veredeln. Und der Sohn tat wie ihm geheißen. Weil er Lust darauf hatte. Weil Max Kruse ohnehin nur das tut, worauf er Lust hat.

Instinktfußballer, Entertainer, einer der letzten echten Typen der Branche – so wird er von seinen Fans gefeiert. Gescheitertes Talent, Großmaul, ein Zocker mit Realitätsverlust sind die Schubladen, in die seine Kritiker ihn verorten. Davon hat Kruse einige, weil er tut, was er immer schon getan hat: das, worauf er nun mal Lust hat.

Kruse findet es schwierig, es allen recht zu machen

Max Kruse ist der Spieler, über den man in Berlin vor dem Derby spricht. Weil er „seinem“ 1. FC Union zum ungeahnten Höhenflug verholfen hat. Weil er der Mann ist, der die Partie gegen Hertha BSC entscheiden kann. Und weil er sich seine Freiheiten nimmt. Fern von Zwängen, ob sportlich oder gesellschaftlich. Kruse polarisiert, man ist für oder gegen ihn, und damit erreicht er jene Ebene, die im Profifußball, in der Unterhaltungsbranche allgemein die einzig entscheidende ist: Aufmerksamkeit. Nur dann findet man in der Öffentlichkeit auch statt, kann seinen Bekanntheitsgrad steigern. Seinen Marktwert, im Fußball eine nicht unwichtige Komponente. Kruse ist bekannt, sehr bekannt, weil er alles tut, um öffentlich stattzufinden. Bewusst oder unbewusst.

Schon immer sei er damit gut gefahren, „direkt zu sein“, ließ der gebürtige Reinbeker unlängst wissen. Der Umstand, dabei auch Fehler zu machen, kommt ihm zugute. Viele können sich damit identifizieren in einer Zeit und einer Welt, in der immer mehr Perfektionismus verlangt wird, im Beruf, in der Familie, im Umgang mit dem Coronavirus und überhaupt.

Es gibt wohl kaum einen Autofahrer, der sich nicht schon mal im Ton vergriffen hat, verbal oder auch nur gedanklich, nachdem er wegen einer Geschwindigkeitsübertretung geblitzt wurde. Kruse tut dies öffentlich, über Soziale Medien wie Instagram – und wurde dafür kritisiert, denn wer in der Öffentlichkeit steht, übt eine Vorbildfunktion aus. Kruse entschuldigte sich auch dafür, das muss man ihm anrechnen, auch wenn das Gesagte dadurch nicht ungesagt wird. Kruses Credo, dass es ohnehin schwierig ist, es jedem recht machen zu wollen, erweist sich jedoch wieder einmal als richtig.

Kruses Sohn lebt bei der Mutter in den USA

Kruse selbst bekommt dies in diesen Tagen als Union-Profi zu spüren. Per Postkarte und von einem offensichtlich gefälschten und ohnehin nicht vollständigen Absender wurde Kruse übel beleidigt und aufgefordert, den Fußball-Bundesligisten freiwillig zu verlassen , sonst würde man ihn aus dem Stadion jagen. Auch an diesem Vorgang ließ er die Öffentlichkeit via Instagram teilhaben, ebenso an seinem souveränen Umgang mit der eindeutigen Drohung („Und sonst wünsche ich ihm natürlich auch einen schönen Tag“).

Diese beiden Vorgänge aus der jüngsten Vergangenheit des Familienvaters – Kruses Sohn lebt bei der Mutter in den USA – unterstreichen, dass sich Kruse in keine Schablone pressen lässt. Weder privat noch auf dem Fußballplatz. Einer, der sich nicht darum schert, dass er nicht dem Idealbild eines absolut durchtrainierten Athleten ähnelt, sondern ein Bild verkörpert, als würde er das eine oder andere Pfund zu viel mit sich schleppen. Einer, der den Vorwurf, als Profisportler zu viel Nutella zu essen, damit kontert, dass er ohne den nussig-süßen Brotaufstrich nicht die Power auf den Platz bringen könnte, die sein Spiel braucht. Auch einer, der sich für die Organisation „Viva con Agua“ und sauberes Trinkwasser engagiert.

Und einer, der im modernen Fußball, welcher immer öfter in taktischen Zwängen und Systemvorgaben erstickt, mit abkippendem Sechser und falschem Neuner, immer seinen eigenen Weg sucht. Und ihn meist auch findet. Union profitiert sportlich derzeit enorm von Kruse, von seinem Instinkt, seinem Spielwitz, seinen Ideen. So wie es vorher auch schon Werder Bremen, der FC St. Pauli, der SC Freiburg, auch Borussia Mönchengladbach oder der VfL Wolfsburg getan haben.

Kruse liebt es zu pokern

„Er kann für unsere Mannschaft das sein, was es am Ende veredelt“, hatte Werders Trainer Florian Kohfeldt Kruse einst charakterisiert. Bei Union bekommen sie diese Veredelung bereits zu spüren . Freiburgs Trainer-Ikone Christian Streich lobt Kruse als jemanden, „der jeder Mannschaft helfen kann“. Die Bremer hatten dies in der Bundesliga zuletzt vor Union zu spüren bekommen – im negativen Sinne. Im Sommer 2019 trennten sich die Wege von Werder und Kruse. Der Aufwärtstrend in die Europa League sollte ohne den wichtigsten Mann gelingen, ohne die Abhängigkeit von einem einzigen Spieler. Eine fatale Fehleinschätzung, wie der Fast-Abstieg im vergangenen Sommer belegt.

Vorausgegangen war ein Vertragspoker, den Kruse verlor. Überhaupt zählt Pokern zu seinen Leidenschaften. Dass ist nichts Unehrenhaftes, zumal er selbst einst durchblicken ließ, Gewinne für wohltätige Zwecke zu spenden. Pokern sei für ihn reiner Spaß. Doch Kruse zockt auch um 50 Euro, wessen Gepäckstück auf dem Kofferband als erstes erscheint, so geschehen bei der Reise ins Union-Trainingslager nach Bad Wörishofen/Bayern im August dieses Jahres. Natürlich lässt der Social-Media-Fachmann auch die Öffentlichkeit daran teilhaben. Stichwort: Aufmerksamkeit. Zumindest jene, die in Corona-Zeiten durch Kurzarbeit oder härtere Maßnahmen finanziell gebeutelt sind, fanden dies nicht wirklich lustig. Stichwort: polarisieren.

Union Berlin gibt Kruse das Gefühl, gebraucht zu werden

Gleiches gilt für einen durchaus menschlichen Fauxpas, etwas in einem Berliner Taxi liegen zu lassen. Dass es im Herbst 2015 bei Kruse 75.000 Euro gewesen sind und kein Regenschirm, passt ins Bild eines Mannes, dessen sportliche Fähigkeiten längst Nationalmannschaftsweihen hätten erhalten sollen, vorzugsweise bei großen Turnieren wie Welt- und Europameisterschaften, dessen Privatleben die seinerzeit noch strahlende DFB-Oberfläche jedoch nachhaltig beschmutzt hatte.

Die Taxi-Affäre oder auch der Vorfall rund um seinen 28. Geburtstag fünf Monate später, als Kruse im Rahmen der Feier in einem Berliner Club mit einem Gast aneinandergeraten war, ließen Bundestrainer Joachim Löw die DFB-Karriere des Offensivspielers abrupt beenden, nach 14 Einsätzen und vier Toren. Es hätten so viel mehr sein können „Max hat sich zum wiederholten Male unprofessionell verhalten“, hatte Löw den Rauswurf enttäuscht begründet.

Kruse wurde nicht mehr gebraucht. Ein Gefühl, gegen das er nicht das erste Mal hatte ankämpfen müssen. Nachdem er sich bei Werder Bremen in der Bundesliga zunächst nicht hatte durchsetzen können, ging Kruse den Weg über den FC St. Pauli und die Zweite Liga. Ein Schritt zurück, um zwei nach vorn zu kommen. Kruse stieg mit den Hamburgern in die Bundesliga auf und aus ihr auch wieder ab. Und er wartete auf Angebote, als sein Vertrag auslief. Nur: Es kamen keine. „Das Gefühl, nicht gefragt zu sein, wollte ich nicht mit mir herumtragen“, gestand Kruse schon vor Jahren.

Kruse besitzt ein eigenes Racing-Team

Ein Satz, mit dem sich Kruse selbst am besten beschreibt. Der vielleicht auch ein wenig seine Social-Media-Aktivitäten erklärt. Worte, die durchaus deutlich machen, dass Kruse eine gewisse Aufmerksamkeit braucht, selbst wenn es beim Oben-ohne-Kellnern in einer Schwulenbar (Kruses Einstand beim FC St. Pauli) ist – und auch wenn er sich der Aufmerksamkeit der Medien gern entzieht. In Freiburg erschien Kruse schon mal im Maserati zum Training, während Trainer Streich mit dem Fahrrad vorfuhr. In Berlin, vor Unions Alter Försterei, war es ein Porsche.

Kruse verbindet damit zwei Leidenschaften auf einmal: Fußball und schnelle Autos. Beides gebe ihm einen Adrenalinkick. Die Gründung seines Teams „Max Kruse Racing“ zusammen mit Rennfahrer Benjamin Leuchter (32) im Jahr 2018 ist für ihn „die Erfüllung eines Traumes, den ich möglichst lange aufrechterhalten will“. Kruses Intention war es, Sicherheit und Spaß am Steuer zu verbinden. So fußt die Gründung seines Rennstalls im Grunde genommen auf einem Fahrsicherheitstraining, das Kruse absolvierte – mit seinem Lamborghini Aventador.

Kruses Leistungen auf dem Fußballplatz hat dies nie beeinflusst. Nicht, wenn er sich wohl gefühlt hat bei seiner momentanen Station. Wie in Freiburg, weil ihn Trainer Streich im Grunde genommen als Erster richtig einzusetzen wusste, als zweite, zumeist hängende Spitze. Bei seinem zweiten Bremen-Engagement, weil Werder um ihn eine Mannschaft gebaut hatte, die seine Fähigkeiten voll zur Entfaltung brachte. Und – im Gegensatz zu Wolfsburg, wo er in einem eher faden Umfeld nur funktionieren musste – nun auch bei Union . Weil man ihm die Chance gegeben hat, es seinen Kritikern in der Bundesliga noch einmal zu beweisen.

Union Berlin setzt im Derby gegen Hertha auf Kruse

„Ein toller Junge“, sagt Urs Fischer. Unions Trainer ist sonst keiner, der jemanden aus seiner Mannschaft hervorhebt, der Schweizer ist eiserner Verfechter des Teamgedankens. Bei Kruse macht er eine Ausnahme. weil er weiß, wie sehr Kruse auch ihm hilft. Weil er Punkte gewinnt für den Verein. Und weil allein seine Art der Mehrzahl der Union-Profis hilft, sich in der Bundesliga weiterzuentwickeln . „Er ist auch immer für einen Spaß bereit“, hört Fischer nicht auf mit seiner Lobeshymne, „ich glaube, dass er auch bereit ist zu arbeiten und sich auch nicht zu schade ist, Defensivaufgaben zu verrichten. Er ist eigentlich genau so, wie ich es mir vorstelle, eine gute Mischung aus geben und nehmen.“

Am Freitag (20.30 Uhr, DAZN), im Derby gegen Hertha, wird Kruse alles geben, damit Union die Punkte mitnehmen kann. Im Spiel des Jahres. Oder? „Ob es das Spiel des Jahres ist, weiß ich nicht. Wenn man ein Spiel als Spiel des Jahres nimmt, dann das Heimspiel gegen Hertha nächstes Jahr“, sagt Kruse, „aber es ist ein Derby. Ich habe schon einige Derbys gespielt, in Berlin noch nicht, ich bin sehr gespannt.“

Kruse zeigt sich auch hier als jene Art Fußballprofi, die es in der immer glatter geschliffeneren Welt der Branche nicht mehr gibt. Ein Profi mit spielerischer Perfektion, eine Figur mit menschlichen Fehlern, ein Typ mit Ecken und Kanten, der letzte seiner Art. Kurzum die schillerndste Figur, die es derzeit im Berliner Fußball zu erleben gibt.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.