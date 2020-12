Hertha vs. Union Berlin - was ist ein Derby in Corona-Tagen wert?

Berlin. Allein schon bei der Erwähnung des Wortes läuft vielen ein Schauer über den Rücken: Derby. Gerade in Berlin, wo man doch viele Jahre hat warten müssen, bis es in der Bundesliga endlich das Duell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union um die Stadtmeisterschaft gibt, ist das der Fall. Die Stadt, allen voran natürlich beide Fan-Lager sind euphorisiert, die Stimmung ist deutlich spürbar – normalerweise.

In Zuge des zweiten Lockdowns wegen der unsäglichen Coronavirus-Pandemie ist das Derby vor allem eines: ein Fußballspiel. Eines wie jedes andere auch, weil die Menschen eben nicht teilhaben können an jenen emotionalen Momenten im Stadion, nicht mitfiebern oder -zittern können mit ihrer Mannschaft. Nicht einmal in Sportbars oder Kneipen, weil sie geschlossen haben müssen. Und das heimische Fußball-Vergnügen hält sich am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) auch in Grenzen, wenn sich insgesamt nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen.

So passt das Duell Hertha gegen Union Anfang Dezember 2020 perfekt in den momentanen Trott, den der zumeist graue Alltag bereithält, mit Homeoffice – gern nur wenige Meter vom Schlafplatz entfernt – und mit abendlicher Ablenkung, die per Knopfdruck emotionslos auch wieder beendet werden kann. So wie ein ganz normales Fußballspiel im Fernsehen oder Internet.

Hertha BSC sorgt mit Guerilla-Aktion für Aufsehen

Doch ein Derby ist etwas, das eben mehr zu leisten vermag. Weil es nicht nur einen Teil der Metropole betrifft, sondern die gesamte Stadt. Fans der siegreichen Mannschaft fühlen sich noch mehr als Sieger, die Anhänger der Verlierer haben länger an der Niederlage zu knabbern. Und bei einem Unentschieden übernimmt gern jeder selbst die Deutungshoheit über den gefühlten Gewinner.

„Ein Derby ist für mich etwas, auf was ich mich noch mal ein Stück mehr freue als auf ein normales Bundesligaspiel“, sagt zum Beispiel Bruno Labbadia, Trainer von Hertha BSC . Sein Gegenüber Urs Fischer sieht den Wert eines Derbys in Corona-Zeiten ohne die Kulisse im Stadion ähnlich. „Der Wert bleibt gleich, ob Zuschauer anwesend sind oder nicht. Es ist ein Derby, da geht es um Emotionen, um Rivalität, gesunde Rivalität. Es ist ein wichtiges Spiel, wir freuen uns darauf“, sagt der Coach des 1. FC Union .

Soll heißen: Vorfreude ist vorhanden, auch wenn es im Vorfeld die für ein Derby typische Atmosphäre nicht gibt. Bei Hertha hat man sie mit der Guerilla-Aktion, Zehntausende Fahnen in den Bezirken zu verteilen, versucht zu erzeugen. Die Stadt mit dieser eher Brechstangen-Symbolik für sich einnehmen zu wollen, rief außerhalb des Hertha-Fanlagers vor allem das Ordnungsamt auf den Plan . Ein Beleg für die Schwierigkeit in Corona-Zeiten, für Derby-Stimmung zu sorgen.

Replik von Union Berlin heizt die Stimmung an

Bei Union nimmt man vor allem die kleinen Dinge gern entgegen. Der Zuspruch für das Derby erfolgt meist durch den Zaun, der das Gelände des Stadions „An der Alten Försterei“ vom angrenzenden Waldstück trennt, wenn sich die Profis von ihrer Kabine auf dem Weg zum Trainingsplatz machen, und der eine oder andere Passant seine Freude zum Ausdruck bringt, die Spieler auch mal wieder real zu sehen.

Aktionen wie solche von Hertha sind nicht geplant. „Wir sind Union Berlin und machen den Fußball so, wie wir uns ihn vorstellen“, sagt Christian Arbeit, Unions Geschäftsführer Kommunikation. Und: „Die Stadt ist groß genug, dass ein Verein nicht allein für die Stadt stehen kann.“ Die Replik aus Köpenick auf die Fahnenaktion aus Westend – Brennstoff für eine Derbystimmung, die sich zumeist im virtuellen Raum abspielt, weil sie es muss.

„Schöner wär’s, wenn die Zuschauer da wären. Leider ist es nicht so“, mag sich Labbadia immer noch nicht so recht mit der Leere auf den Rängen abfinden. Wer mag das schon. Trotzdem, so der Hertha-Coach, „bleibt es ein Derby. Es geht um drei Punkte und die sind die wichtigsten. Wenn es dazu noch ein Derby ist und man gewinnt es, ist es natürlich doppelt schön.“

Bei Hertha und Union Berlin herrschen Pragmatismus

Worauf es ankommt, verdeutlicht Unions Robert Andrich. „Die Derby-Stimmung werden wir intern hervorbringen müssen“, sagt der Mittelfeldspieler, „es muss wieder jeder seine eigene Motivation finden. Schlimm genug, dass wir damit leben können und es gewohnt sind.“ Wie wichtig wäre da die Unterstützung der Fans. Vor dem Spiel. Während der 90 Minuten. Und auch danach, ob feiernd oder aufbauend.

Auch Labbadia sieht es mit Blick auf seine Mannschaft ähnlich pragmatisch, was bleibt ihm auch anderes übrig: „Ich bin ein Mensch, der es liebt, in ein volles Stadion reinzugehen und die Atmosphäre aufzusaugen. Das letzte Derby haben wir 4:0 zu Hause gewonnen – ich möchte mir gar nicht ausmalen, was da losgewesen wäre. Das fehlt dann definitiv. Aber: Es ist wichtig, Dinge einfach anzunehmen. Wir können es nicht ändern.“

Hertha BSC und Union Berlin als Leuchtturm

Die vom Hertha-Trainer angesprochenen Emotionen sind dennoch möglich. Denn das Derby kommt für Berlin gerade zur rechten Zeit. Anders als noch im Mai, als Hertha erstmals gegen Union keine Zuschauer im Olympiastadion zulassen durfte, ist die Stimmung coronabedingt eine andere. Vor einem halben Jahr befand sich das Land zurück auf dem Weg zumindest zu einer teilweisen Normalität, das Derby schwamm so praktisch in der positiven Welle der Erleichterung mit.

Nun, im zweiten Lockdown, ist vor allem die Frage, wann es eine erneute Rückkehr zur neuen Normalität geben kann. Das Derby kann in dieser Zeit quasi ein Leuchtturm sein, der ein wenig Licht in das Dunkel der Pandemie bringt.

Ein Stimmungsaufheller, den es braucht in Tagen, in denen die von vielen verhasste, und nun doch so sehr vermisste vorweihnachtliche Hektik durch das Coronavirus jäh erstickt wird. Kein Spiel wie jedes andere, sondern eines, bei dem einem ein Schauer über den Rücken läuft. Am Freitagabend ist es soweit.

