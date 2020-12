Union Berlin: Polter, Mattuschka, Kolk - Unions gefallene Helden

Berlin. Derby-Zeit ist auch immer die Zeit für Helden. Profis, die ein Duell wie das des 1. FC Union gegen Hertha BSC, welches am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) zum dritten Mal in der Bundesliga stattfindet, prägen oder zumindest entscheidend beeinflussen. Spieler, die durch dieses eine Lokalderby in ihren Klubs praktisch unsterblich werden. Mit Blick auf Union sind es die Geschichten eines Missverständnisses, einer Vertreibung sowie einer Demontage.

Santi Kolk, Torsten Mattuschka und Sebastian Polter haben entscheidend zur Köpenicker Derby-Historie beigetragen. Doch statt mit einer großen Feier verabschiedet zu werden, schieden alle Drei im Unfrieden von Union.

Santi Kolk, das Missverständnis von Union Berlin

Nur ein Jahr nach Unions Rückkehr in die Zweite Liga im Jahr 2009 sicherten sich die Köpenicker die Dienste von Santi Kolk. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt sollte der Niederländer, der ablösefrei von Vitesse Arnheim an die Alte Försterei gewechselt war, das spielerische Niveau der vor allem aus Fußball-Arbeitern bestehenden Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus heben.

Doch wirklich angekommen war der nominelle Rechtsaußen bei Union nie. Weil die Zeit für mehr spielerischen Glanz einfach noch nicht gegeben war. Und weil sich Kolk zudem überschätzte. Er sei ein bisschen der niederländische Christian Vieri, Italiens Stürmerstar jener Zeit, hatte Kolk Jahre vor seinem Union-Engagement wissen lassen, am Ende ist er bis auf sein verpatztes Gastspiel in Berlin nie aus dem Fußball-Dunstkreis des Nachbarlandes herausgekommen.

Wie das Verhältnis zwischen Kolk (Rückennummer zehn) und dem damaligen Trainer Uwe Neuhaus bestellt war, dokumentierte der Coach am Tag der Trennung. „Ich wusste gar nicht, dass er die Zehn getragen hat, wichtig ist, wer die Zehn spielt, nicht wer sie spielt“, sagte Neuhaus im Juli 2011, nur ein Jahr nach der Verpflichtung.

Santi Kolk (r.) bejubelt seinen Treffer gegen Hertha zusammen mit John Jairo Mosquera.

Foto: Annegret Hilse / pa / Annegret Hilse

Kolk selbst hatte sich nach seiner Flucht zum NAC Breda in niederländischen Medien zum Rundumschlag gegen Union ausgeholt. Es gebe nicht einen Spieler, der mit einem Lachen zum Training komme, alles sei nur Arbeit, ließ Kolk wissen. Überhaupt hätten ihn die Spieler geschnitten, weil sie neidisch auf den teuren Zugang aus den Niederlanden gewesen seien. Und in Köpenick, wo er zunächst im Hotel wohnte, sei ohnehin alles grau und voller Armut gewesen.

Später, so Kolk, als er eine Wohnung nahe des Potsdamer Platzes gefunden hatte, habe Union dies zu verheimlichen versucht, um das Klub-Image nicht zu beschädigen. „Fußball ist opportunistisch, aber das übertraf alles“, wurde Kolk in Bezug auf das erste Pflichtspielderby gegen Hertha in „Voetbal International“ zitiert, weil ihn die Mitspieler, die ihn vorher geschnitten hätten, nun als Held feierten.

Am 17. September 2010 marschierte Kolk in der Alten Försterei durch das Mittelfeld, zog aus gut 22 Metern einfach ab und drosch den Ball an Hertha-Torwart Maikel Aerts vorbei zum 1:1-Endstand ins Tor. Das erste Derby-Tor ist damit wie der erste Derby-Punkt bei Union untrennbar mit Santi Kolk verbunden.

Torsten Mattuschka, der Vertriebene von Union Berlin

Wohl kaum ein Spieler hat Union derart geprägt wie Torsten Mattuschka. Kapitän, Anführer, Idol – „Tusche“ war Kopf und Herz der Mannschaft. Kurzum die Figur, über die sich Union über Jahre definiert hat. Als Union den „emotionalen Neustart“ für Sommer 2014 angekündigt und die Trennung von Trainer Neuhaus anstand, war auch die Zeit von Mattuschka bei Union vorbei .

Die Emanzipation von der „Überfigur“ verlief alles andere als geräuschlos. Zum einen fühlte sich der damals 34-Jährige noch zu fit, um als Edelreservist sein Dasein in Köpenick zu fristen. Zum anderen gelang es Union und dem damaligen Trainer Norbert Düwel nicht, Mattuschka die Rolle als Grandseigneur im Kader schmackhaft zu machen, als Spieler, der auf, vor allem aber neben dem Platz die notwendige Weiterentwicklung Unions vorantreibt.

Torsten Mattuschka (l.) bejubelt seinen Treffer gegen Hertha BSC zusammen mit Santi Kolk.

Foto: Annegret Hilse / pa / Annegret Hilse

Mattuschka sprach nach seinem Wechsel zu Energie Cottbus von einer Demontage seiner Person, warf nicht nur dem Trainer Scheinheiligkeit vor: „Jeder hat rumgedruckst, keiner konnte mir in die Augen sehen.“ Es war das jähe Ende eines nicht nur für Union-Fans längst zur Kultfigur gewordenen Profis. Weil er nicht nur neun Jahre für den Klub alles gegeben hatte, trotz „Plautze“ (Mattuschka). Und weil er im ersten Derby im Olympiastadion wahrhaft Geschichtsträchtiges geleistet hatte.

Am 5. Februar 2011 hatte sich Mattuschka den Ball zu einem Freistoß zurecht gelegt. Ein Freistoß, den er mit einem beherzten Vorstoß auch noch selbst herausgeholt hatte. Entfernung rund 25 Meter, vor ihm nur noch eine Hertha-Mauer, die sich alles andere als dicht präsentierte und ein Torwart Aerts, der den Aufsetzer nur noch ins Tor bugsieren konnte. Unions 2:1-Derbysieg vor 74.244 Zuschauern im Olympiastadion war besiegelt.

Union und Mattuschka haben längst ihren Frieden miteinander geschlossen. Der heute 40 Jahre alte Co-Trainer der VSG Altglienicke fungiert inzwischen als „Eiserner Botschafter“.

Sebastian Polter, der Demontierte von Union Berlin

Er war die personifizierte Aufstiegshoffnung, als er im Winter 2017 zu Union zurückkehrte. Das fehlende Puzzleteil, bestehend aus Torgefahr, Antreiber und Fanliebling. Nur als Union sich anschickte, tatsächlich endlich in die Bundesliga aufzusteigen, spielte Polter zunehmend keine Rolle mehr.

Das lag zum einen an seiner unglücklichen Achillessehnenverletzung, nach der er sich jedoch unerschütterlich zurückgekämpft hatte. Doch Unions Kader hatte sich längst weiterentwickelt. Spätestens in der Bundesliga bekam Polter dies zu spüren, als er hinter Sebastian Andersson nur noch zweite Wahl war. Spätestens mit dem neuen Vertragsangebot, dass Union seinem Stürmer unterbreitete, war das Tischtuch zwischen Spieler und Klub zerschnitten.

Sebastian Polter ist vor seinem Elfmetertor gegen Hertha hochkonzentriert.

Foto: Uwe Koch / pa / Eibner-Pressefoto

Unions Angebot machte deutlich, dass Polter auch künftig nicht erste Wahl sein würde. Spätestens mit seiner öffentlichen Ankündigung, im Sommer 2020 sei Schluss bei Union, war die Demontage vollendet. Polter hatte sie mit seiner Kritik, zu wenig Wertschätzung zu erfahren , sowie mit dem Streit um einen Gehaltsverzicht im Zuge der Coronavirus-Pandemie selbst noch vorangetrieben.

Dabei lag man sich am 2. November 2019 gemeinsam in den Armen. Im ersten Bundesliga-Derby gegen Hertha verwandelte Polter in der Schlussphase eiskalt den entscheidenden Elfmeter zum 1:0. Die Alte Försterei wurde zum Tollhaus, und zwischen Polter und Union schien der erste Schritt zu neuer Harmonie getan – ein Trugschluss, Polter wechselte in die Niederlande zu Fortuna Sittard.

