Union Berlin: Traditionelles Weihnachtssingen fällt aus

Berlin. Es ist der nächste Termin, der der Corona-Pandemie zum Opfer fällt: Das traditionelle Weihnachtssingen von Union Berlin kann in diesem Jahr nicht stattfinden, wie der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt gab. „Statt Lichterglanz und Gesang bleibt das Stadion An der Alten Försterei am 23. Dezember 2020 still und dunkel“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Union Berlins Klub-TV und RBB zeigen Ersatz-Programm

Komplett müssen die Fans aber nicht auf den alljährlichen Gesangsabend verzichten. Ab Mitte Dezember ist in den Union-Zeughäusern das Weihnachtssingen-Paket für zu Hause erhältlich. „Es enthält das Liederheft, eine Kerze mit Tropfschutz, ein Feuerzeug, eine Weihnachtsmütze und einen Schal“, teilte Union mit.

Zudem sendet der RBB am 23. Dezember ab 20.15 Uhr „Die schönsten Weihnachtslieder mit dem 1. FC Union Berlin“ - ein Rückblick auf die Liederabende der vergangenen Jahre. Union Vereins-TV zeigt zudem ab 19 Uhr noch einmal das Weihnachtssingen von 2019.

