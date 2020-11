1. FC Union Berlin: Kruse rettet gegen Frankfurt Unions Serie

Berlin. Frust – mit diesem Wort lässt sich der Gemütszustand wohl am besten umschreiben, mit dem Max Kruse den Ball in der 82. Minute auf die Reise schickte. Nein, einfach so sollte die Partie seines 1. FC Union gegen Eintracht Frankfurt nicht verloren gehen. Nicht nach diesem furiosen Beginn und einer zumindest kämpferisch ansprechenden zweiten Halbzeit.

Also schickte der Stürmer das Spielgerät mit voller Wucht auf die Reise. Von der Strafraumgrenze. Welch ein Tor, eines der Marke „Tor des Monats“, das der Stürmer des Berliner Fußball-Bundesligisten da in den rechten oberen Winkel des Frankfurter Gehäuses zimmerte. Zugleich war es der Schlusspunkt des achten Bundesliga-Spiels in Folge, das Union nicht verlor. Auch wenn mit dem 3:3 (2:2) gegen die Eintracht der vierte Sieg hintereinander verpasst wurde.

„Dass Max so ein Tor am Ende noch schießt, tut uns natürlich weh“, sagte Frankfurts Torwart Kevin Trapp. Sein gegenüber Andreas Luthe erlebte „ein verrücktes Spiel. Beide Mannschaften haben alles rausgehauen. Die Tore sind teils kurios gefallen. Aber wir haben nie aufgehört, an uns zu glauben.“ Dass beide Torhüter ihren Anteil an dieser torreichen Partie hatten, zeigte sich schon wenige Augenblicke nach dem Anpfiff.

Andrich bringt Union Berlin in Führung

Dranbleiben, nicht ausruhen, die Leistungen bestätigen – Fischer ließ im Vorfeld der Partie kaum eine Gelegenheit aus, seiner Mannschaft auch öffentlich ins Gewissen zu reden . Schon in den ersten Minuten bekam man das Gefühl, dass seine Profis ihm nicht unbedingt zugehört hatten.

Denn Union wollte mehr, als nur die guten Auftritte der vergangenen Wochen zu bestätigen. Die Köpenicker wollen dem coronabedingten Trend entgegenwirken, dass es Heimmannschaften in dieser Saison ohne die Unterstützung durch die Fans auf den Rängen schwerer haben.

Das gelang – zumindest in der Anfangsphase. Keine hundert Sekunden dauerte es, da stand es schon 1:0, weil Robert Andrich einen kapitalen Fehler von Eintracht-Torwart Trapp geistesgegenwärtig nutzte: Der Nationaltorhüter hatte einen Pass von Marcus Ingvartsen vor sein Tor nach vorn prallen lassen.

Kruse trifft wieder per Elfmeter für Union Berlin

Kruse erhöhte schon nach vier Minuten auf 2:0. Nachdem Unions Taiwo Awoniyi im Zweikampf mit dem Frankfurter Martin Hinteregger im Strafraum zu Fall gekommen war, entschied Schiedsrichter Tobias Reichel (Stuttgart) auf Elfmeter, den Kruse zu seinem fünften Saisontor nutzte . Zu diesem Zeitpunkt lagen die Köpenicker in der Tabelle auf Rang zwei, waren bis auf einen Punkt an Spitzenreiter FC Bayern herangerückt, der in Stuttgart ebenso wie Borussia Dortmund gegen Köln zurücklag.

Kaum auszudenken, hätte Awoniyi nur eine seiner guten Chancen (11., 15.) zum dritten Union-Treffer genutzt. So musste Trainer Urs Fischer bilanzieren: „Ich glaube, dass uns diese 2:0-Führung nicht in die Karten gespielt hat.“

Denn Union schaltete einen Gang zurück, überließ den Frankfurtern das Feld und wurde dafür bestraft. Beim Anschlusstreffer durch André Silva durfte Daichi Kamada in den Strafraum flanken. Dort kam Torwart Luthe ein Stück aus seinem Tor heraus, machte sich lang und länger, um den Ball abzufangen – und musste dann mitansehen, wie Silva problemlos einschieben konnte.

Fans von Union Berlin singen vor dem Stadion

Beim Ausgleich war es erneut der Portugiese, der nicht nur Unions Torwart, sondern die gesamte Abwehr düpierte, als er einen Freistoß von Filip Kostic mit dem Kopf ins Tor verlängerte. 2:2 zur Pause – für Union viel zu wenig nach einem Beginn, der so viel versprochen hatte.

Auch zu diesem Heimspiel hatten sich auf der Waldseite vor dem Stadion wieder einige Union-Fans versammelt, hatten die Mannschaft nicht nur vor der Pause versucht anzufeuern, sondern sie auch mit „Kämpfen und siegen“ zur zweiten Halbzeit begrüßt.

Und schon drei Minuten nach Wiederbeginn offenbarte sich die große Chance zur erneuten Führung. Nach einem herrlichen Diagonalpass von Kruse auf Sheraldo Becker zögerte der Niederländer ein wenig zu lang mit seinem Querpass auf den mitgelaufenen Awoniyi (48.).

Dost schockt Union Berlin

Große Torchancen blieben in der umkämpften zweiten Halbzeit Mangelware. Und wenn, dann hatte sie Frankfurt durch Silva (68., 75.). Elf Minuten vor dem Ende schien Unions Erfolgsserie jedoch beendet, als Bas Dost einen Frankfurter Konter über Silva und Kamada abschloss. Dann kam Kruse und entlud all seinen Frust über den Spielverlauf nach der schnellen Führung.

„Das ist ein verdientes Unentschieden hinten raus. Solche Fehler, wie wir machen, darf man gegen Frankfurt nicht machen. Dann mussten wir uns in der Halbzeit ein bisschen sammeln und haben uns danach nicht groß auseinanderziehen lassen. Solche Spiele müssen auch mal sein, das tut dem Fußball gut und uns Spielern macht es Spaß“, sagte Kruse.

