1. FC Union Berlin: Union blickt bereits nach Europa

Berlin. Trainer Urs Fischer sieht keinen Grund, an der Zielsetzung für Union Berlin in dieser Saison etwas zu ändern. Trotz oder gerade wegen des höchsten Sieges der Köpenicker in der Fußball-Bundesliga. Union verweilt also zunächst auf einem Champions-League-Platz, nach diesem Spieltag aber in jedem Fall auf einem Europa-League-Platz. Zwei Wochen lang. Doch der Klub hat die internationalen Plätze schon längst ins Visier genommen.

Union Berlin holt Spieler nicht nur aus der Bundesliga Der überzeugende Auftritt gegen Bielefeld kam nicht nur wegen Max Kruse zustande, der an vier der fünf Union-Tore gegen die Arminia beteiligt gewesen ist. Sondern auch wegen Sheraldo Becker und Keita Endo. Endo erzielte die wichtige frühe Führung, Becker machte den dritten Saisonsieg mit seinem Tor noch vor der Pause praktisch perfekt. Und sie brachten Union jenes Tempo auf den Außenbahnen, das sich nicht nur Coach Fischer erhofft hatte. Keita Endo trifft erstmals für Union Berlin.

Foto: Maja Hitij / dpa Becker und Endo – das Duo steht für eine Transferpolitik, die schon längst die heimischen Gefilde verlassen hat. Der Niederländer Becker entstammt der renommierten Fußballschule von Ajax Amsterdam, wurde vergangenes Jahr von Ado Den Haag geholt. Der Japaner Endo gehört zu den talentiertesten Spielern seines Landes mit ausgezeichneten fußballerischen Qualitäten. Er kam diesen Sommer von den Yokohama F. Marinos, dem japanischen Meister. Union Berlin profitiert vom internationalen Einfluss Dazu kommt der Nigerianer Taiwo Awoniyi vom FC Liverpool, ein Stürmer, der seinen Körper einzusetzen weiß, auch Torwart Loris Karius wurde vom englischen Meister ausgeliehen. Oder im Vorjahr Verteidiger Neven Subotic vom AS Saint-Etienne. Alles Spieler, deren außerhalb der deutschen Bundesliga gesammelte Erfahrungen Union auf seinem Weg helfen, sich in der Bundesliga zu etablieren. Und auf die die Köpenicker nicht aufmerksam geworden wären, würden sie sich nicht auf den internationalen Fußball-Plätzen umschauen. Dass Union am Ende der Saison einen Europa-League- oder gar einen Champions-League-Platz einnehmen wird? Das ist doch eher unwahrscheinlich. Dass Union Europa aber längst im Blick hat, hat die Personalpolitik in den vergangenen Jahren sicher bewiesen. Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.