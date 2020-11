1. FC Union Berlin überrascht Hoffenheim

Berlin. Der 1. FC Union hat zum Abschluss des sechsten Spieltags für eine Überraschung gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer setzte sich mit 3:1 (0:0) bei der TSG Hoffenheim durch und blieb damit zum fünften Mal in Folge ohne Niederlage – Vereinsrekord.

Auf vier Positionen hatte Trainer Urs Fischer seine Startelf verändert. Für den angeschlagenen Kapitän Christopher Trimmel spielte Julian Ryerson auf der rechten Seite. In der neuformierten Dreierkette in der Abwehr übernahm Florian Hübner den Platz links, vor ihm spielte Sebastian Griesbeck im defensiven Mittelfeld. Die offensiveren Außen Marcus Ingvartsen und Sheraldo Becker mussten weichen. Und Taiwo Awoniyi stürmte statt Joel Pohjanpalo.

Wechsel, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Vor allem Awoniyi sorgte in der keineswegs sicheren Defensive des Europa-League-Teilnehmers immer wieder für Unruhe. Nach einem herrlichen Konter über Max Kruse und Christopher Lenz schlenzte der Nigerianer den Ball über das Tor (9.), später schob er den Ball nach Kruse-Ecke und Kopfball-Verlängerung von Christian Gentner völlig frei am Hoffenheimer Tor vorbei (21.). Griesbeck scheiterte zudem mit seinem Kopfball an der Fußabwehr von TSG-Schlussmann Oliver Baumann.

Torwart Luthe hält Union Berlin im Spiel

„Hoffenheim zeigt fußballerisch sehr, sehr große Qualitäten, wir hatten dennoch zwei gute Chancen, um in Führung zu gehen“, analysierte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, die erste Halbzeit bei DAZN.

Ja, Union hielt mit, präsentierte jedoch ähnlich wie die Gastgeber keineswegs eine sattelfeste Abwehr. Robin Knoche musste für seinen bereits geschlagenen Torwart Andreas Luthe kurz vor der Linie gegen Munas Dabbur (15.) retten, eine Minute zuvor hatte Unions Abwehrchef seinen Torwart mit einer eher ungewollten Rückgabe in Bedrängnis gebracht.

Zudem hatten die Köpenicker Glück, dass Dabbur eine Flanke im Fünf-Meter-Raum verfehlte und Ishak Belfodil nur das Außennetz traf (36.), Florian Grillitsch aus 16 Metern nicht genau genug zielte (43.) und Union-Torwart Luthe einen Dabbur-Kopfball mit einem Reflex entschärfen konnte (45.+2).

Griesbeck leitet die Führung für Union Berlin ein

In der Pause schienen beide Mannschaften von ihren Trainern Fischer und Sebastian Hoeneß (TSG) klare Anweisungen bekommen zu haben, was die Defensivarbeit angeht. Tatsächlich dauerte es fast eine Viertelstunde, bis in den Strafräumen wieder etwas passierte. Aus Union-Sicht erfreulich: Es passierte etwas in dem der Hoffenheimer.

Awoniyi hatte Griesbeck freigespielt. Der Mittelfeldspieler setzte im Strafraum zum Torschuss an, als er von Robert Skov von hinten umgestoßen wurde. Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen) zeigte auf den Elfmeterpunkt und Skov die Rote Karte. Das war ein Fall für Max Kruse.

Seelenruhig hatte Unions Stürmer sich den Ball zurechtgelegt, den Anlauf verzögerte er in Robert-Lewandowski-Manier direkt vor dem Schuss. Torwart Baumann hechtete in die vom Schützen aus gesehen linke Ecke, Kruse schob den Ball nach rechts – 1:0 für Union nach einer Stunde. Zugleich war es das erste Bundesliga-Tor für die Köpenicker gegen die Hoffenheimer, gegen die es in der vergangenen Saison noch ein 0:2 und ein 0:4 gesetzt hatte.

Union Berlin mit starkem Schlussspurt

Die Führung spielte Union in die Karten. Kompaktheit hatte Trainer Fischer von seiner Mannschaft vor dem Spiel gefordert. Und die Berliner hielten stand, auch weil der Favorit zwar viel Aufwand betrieb, jedoch lange nicht wirklich zwingend vor das Union-Tor kam. Stattdessen hatte Kruse nach 75 Minuten sogar das 2:0 auf dem Fuß.

Hoffenheim erhöhte noch einmal das Tempo – und wurde dafür auch belohnt. Im Union-Strafraum tanzte Dabbur die Berliner Knoche und Griesbeck aus, ehe er den Ball zum 1:1 unter die Latte wuchtete (80.). Doch Union wollte mehr – und bekam mehr. Der für Awoniyi eingewechselte Joel Pohjanpalo verwertete eine Kruse-Vorlage, wenn auch im Zusammenspiel mit TSG-Torwart Baumann, der den Ball schließlich über die Linie bugsierte (85.). Pohjanpalo traf kurz danach den Pfosten (88.), ehe Teuchert den Schlusspunkt setzte (90.+4).

